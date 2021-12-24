快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

陳時中元旦唱國歌引關注 牙醫師公會：無關選舉

中央社 / 台北24日電
主辦團體之一的牙醫師公會全聯會今天表示，陳時中是由牙醫師公會全聯會推薦代表牙醫界領唱，與選舉無關。圖／指揮中心提供
主辦團體之一的牙醫師公會全聯會今天表示，陳時中是由牙醫師公會全聯會推薦代表牙醫界領唱，與選舉無關。圖／指揮中心提供

指揮中心指揮官陳時中受邀於明年元旦領唱國歌，引發外界關注。主辦團體之一的牙醫師公會全聯會今天表示，陳時中是由牙醫師公會全聯會推薦代表牙醫界領唱，與選舉無關。

元旦將近，明年元旦升旗典禮將以向醫護致敬為主題，由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中率醫事人員唱國歌，被外界質疑是為選舉鋪路。

陳時中今天在疫情記者會上表示，這次是獲主辦單位邀請，並非總統府邀請，強調「元旦唱國歌是我個人的榮譽」。

牙醫師公會全國聯合會今天發布聲明稿表示，5大醫界團體包含醫師、牙醫師、中醫師、護理師護士與藥師公會全國聯合會，首度共同舉辦總統府民國111年元旦升旗典禮，各自推派2人代表領唱國歌，邀請陳時中與前台中市長張溫鷹代表牙醫界領唱。

牙醫師公會全聯會理事長陳建志今天向中央社記者表示，陳時中與張溫鷹都是牙醫界傑出人士，針對外界解讀此舉是替選舉鋪路，他直言「扯太遠」，強調無關選舉，且陳時中是由公會推薦、非總統府推派。

牙醫師公會全聯會表示，受邀為元旦升旗典禮主辦團體之一，是對牙醫界莫大肯定，也藉機會感謝全民配合防疫，成為國際典範；5大醫事團體將號召百名醫護人員在典禮現場大合唱，與全民迎接新年。

牙醫 醫師 陳時中

延伸閱讀

西安封城冬奧去不去？陳時中：視防疫計畫再研究

聯亞籲重啟EUA審查！陳時中：別講講而已快備全資料

萬華居民抗體濃度高代表安全了？ 陳時中：不能這樣看

萬華無感染威脅？陳時中指不能斷言 接種地圖月底上線

相關新聞

影／環南自治會長不投罷昶 林昶佐：感謝會長振興為重

7月初無黨籍立委林昶佐在環南市場遭自治會會長林勝東嗆聲，引爆罷免林昶佐案。林勝東今(24)日上午參加台北市長柯文哲就職七...

陳時中元旦唱國歌引關注 牙醫師公會：無關選舉

指揮中心指揮官陳時中受邀於明年元旦領唱國歌，引發外界關注。主辦團體之一的牙醫師公會全聯會今天表示，陳時中是由牙醫師公會全...

基隆公投4個同意打臉林右昌8成施政肯定 民調可信度剩多少？

明天是縣市長就職周年的日子，這些年來施政到底做得好不好，花錢做民調最快，但民調可信度現在可能要打個大大問號了。基隆市政府14日公布民調，有近八成市民肯定市長林右昌的施政表現，4天後公投結果，基隆竟是四個同意高過不同意，跌破眾人眼鏡，不免令人納悶「怎麼會落差那麼大？」

【即時短評】柯文哲：To see is to believe 誰埋單？

台北市長柯文哲上任7周年，從老人福利說到青年社宅；東區門戶講到西區翻新，相信市民To see is to believe...

評／四大公投過後 消失的中間選民與首投族？

因為疫情延宕至2021年末的公投在12月18日劃下句點，重啟核四、反對進口萊豬、公投綁大選、三接遷移護藻礁等四案，同意票皆不達門檻，且得票數都低於不同意票，堪稱慘敗。而提案方有國民黨的立委、前主席、改革委員會成員，可說是最大在野黨挑戰執政黨的失敗；此外，唯一由民間環保人士提案的公投，也在「四個同意」大戰「四個不同意」的政黨對決趨勢下失敗。

【霸道執政黨／中】綠強渡關山逕付二讀 國民黨杯葛做半套更凸顯監督無能

民進黨一周連兩次在國會發動突襲，21日周二先將明年中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，朝野立委實質審查政府預算的權力形同被閹割，今天又強勢提案將地制法逕付二讀，完全執政的民進黨用多數暴力輾壓民意，引發各界批評，不過，執政黨的霸道獨裁，更凸顯在野黨的軟弱無能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。