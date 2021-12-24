陳時中元旦唱國歌引關注 牙醫師公會：無關選舉

指揮中心指揮官陳時中受邀於明年元旦領唱國歌，引發外界關注。主辦團體之一的牙醫師公會全聯會今天表示，陳時中是由牙醫師公會全聯會推薦代表牙醫界領唱，與選舉無關。

元旦將近，明年元旦升旗典禮將以向醫護致敬為主題，由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中率醫事人員唱國歌，被外界質疑是為選舉鋪路。

陳時中今天在疫情記者會上表示，這次是獲主辦單位邀請，並非總統府邀請，強調「元旦唱國歌是我個人的榮譽」。

牙醫師公會全國聯合會今天發布聲明稿表示，5大醫界團體包含醫師、牙醫師、中醫師、護理師護士與藥師公會全國聯合會，首度共同舉辦總統府民國111年元旦升旗典禮，各自推派2人代表領唱國歌，邀請陳時中與前台中市長張溫鷹代表牙醫界領唱。

牙醫師公會全聯會理事長陳建志今天向中央社記者表示，陳時中與張溫鷹都是牙醫界傑出人士，針對外界解讀此舉是替選舉鋪路，他直言「扯太遠」，強調無關選舉，且陳時中是由公會推薦、非總統府推派。

牙醫師公會全聯會表示，受邀為元旦升旗典禮主辦團體之一，是對牙醫界莫大肯定，也藉機會感謝全民配合防疫，成為國際典範；5大醫事團體將號召百名醫護人員在典禮現場大合唱，與全民迎接新年。