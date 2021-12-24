【即時短評】柯文哲：To see is to believe 誰埋單？

台北市長柯文哲上任7周年，從老人福利說到青年社宅；東區門戶講到西區翻新，相信市民To see is to believe。只不過，市府各項政策力拚數位化，卻無視老人數位落差；上任時稱8年蓋5萬戶社宅，如今2萬戶不到就暫停，價格更讓年輕人無力負擔；將東區門戶拚高了房價，卻改善不了內湖交通，更別說西區雙子星今年開工的程落已經跳票，市民的確都看到。

柯文哲相當自信7年來的政績能被民眾埋單，稱老人福利預算從46億增加到69億，卻不同意議會決議恢復重陽敬老金，自己卻將疫情期間敬老卡每月用不完點數，齊頭式轉成1500元敬老儲值金。但柯文哲卻無視長者的數位落差，儲值金到熊好券好康未必用的到，首波長者疫苗上網登記之亂，都是柯文哲口中的「北市的老人福利相當好」。

社會住宅政策更多的是怨聲載道，柯從剛上任喊8年5萬戶，到第2任提4年2萬戶，如今才改口稱「認清事實」做不到，提出停看聽暫緩社宅興建，繼續蓋下去會「債留子孫」。部分社宅租金價格也高到讓年輕人不敢申請入住，又多次遭投訴驗收品質，喊出來的居住正義如過眼雲煙。

柯文哲自豪西區門戶計畫，說第二任計畫亮點是東區門戶計畫，但7年過去了，內湖的交通每逢上、下班時段，路況系統顯示總是滿江紅，令人絕望的交通毫無改善；更別說講好西區再造的雙子星今年開工，現在柯文哲也承認無法兌現。

柯文哲執政特色就是話講太滿，政策效果卻總不如預期，自豪最省錢的還債市長，但卻時常省下該花經費，對市民斤斤計較，執著於減債的形象，而不思考把錢花在對的地方，市民真能埋單？