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影／資安智慧科研大樓啟用 總統蔡英文沒回應漲價問題

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文沒回應漲價問題。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文沒回應漲價問題。記者周宗禎／攝影

台南沙崙智慧綠能科學城「資安及智慧科技研發大樓」，下午請到總統蔡英文參與啟用典禮。媒體問總統蔡英文衛生紙要漲價了、有沒有什麼想法？蔡英文沒有回應；不過她說「唸講稿前有些話要說」；她表示，今天從一早在台大重點科技研究學院，到下午到台南綠能科學城，稍晚出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，就是要見證台灣建立成為世界不可或缺的科技重鎮。

這棟科技部負責建設營運的研發大樓設定智慧交通、智慧健康與智慧生活「三大發展主軸」，希望結合國際廠商，形塑資安重要產業聚落、成為亞太地區重要發展基地。

科技部下午舉行「資安．智慧．大南方」聯合啟用典禮。內政部長徐國勇、經濟部長王美花與宏碁創辦人施振榮、南台科大校長盧燈茂等企業、學界代表與台南市長黃偉哲、立委王定宇等官員民代出席。

這棟大樓功能在「呈現政府推動從六大核心戰略產業來鏈結大南方計畫實績，展示大樓在資安及智慧科技所匯聚的能量，讓各界看到南部產業數位轉型的契機。」

蔡英文還特別感謝立委王定宇，請他站起來接受大家鼓掌，「因為沙崙科學城能有今天，最重要的是民意的督促」。

蔡英文唸致詞稿表示，台南沙崙智慧綠能科學城是政府「五加二」產業創新推動方案之一，目標為打造創新產業、建構智慧生態城市，並促進南北區域平衡、增加南部發展機會。希望大樓啟用能引領台灣資安、智慧交通、智慧健康、智慧生活及新創產業大步向前邁進，闖出新的一片天空。

科技部長吳政忠表示，資訊安全與智慧科技是發展主軸；邁向元宇宙、資安最重要；2016年當時現場一片荒蕪、「什麼都沒有」，到現在發展快速，一片欣欣向榮，這都是當年蔡總統實地勘查指示加快啟動程序的成果。目前已陸續有多家資安新創業者進駐，「五年前投入沙崙科學城的時候，沒有人要來」；未來一定能夠成為亞洲的新創基地。

黃偉哲說，五年前的樣子跟現在的樣子很高興能夠再次迎接總統來看，之前沒有人要來，現在大家都想來，三年後可能沒有人要走了。科技部將資安與科學融合為一，以及交大陽明、成大進駐；這幾年常看到哪個企業又被駭客入侵，去年總統就職的時候就提出資安即國安，今天大家一起來見證成果，大家一起來打造資安重鎮。

總統蔡英文主持台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文主持台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文參觀智慧自動駕駛系統。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文參觀智慧自動駕駛系統。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文主持台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文主持台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文參觀智慧自動駕駛系統。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用，總統蔡英文參觀智慧自動駕駛系統。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影
台灣資安智慧科研大樓啟用。記者周宗禎／攝影

資安 蔡英文 漲價

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