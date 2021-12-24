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立院三讀修正就業保險法 夫妻可同時請領育嬰留停津貼

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院會今三讀通過「就業保險法第19條之2條文修正案」，日後夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。圖／翻攝自國會頻道
立法院會今三讀通過「就業保險法第19條之2條文修正案」，日後夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。圖／翻攝自國會頻道

立法院會今三讀通過「就業保險法第19條之2條文修正案」，刪除「父母同為被保險人者，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之」條文，日後不分行業別，夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。

修法要點指出，考量就業保險法增列育嬰留職停薪津貼為給付項目，係為提供被保險人育嬰留職停薪期間部分所得損失之補助，並穩定就業。基於照顧子女為雙親共同之責任，為讓津貼申請方式更切合被保險人實際需求，爰擬具修正草案，刪除父母同為被保險人，不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定。

時代力量立委王婉諭表示，雖然行政院提出友善生育策略，但力道仍不足，在野立委也提出修法，雖夫妻均可同時申請育嬰留停津貼已有進步，但仍很遺憾只有此修正，應實際提高津貼鼓勵，促進男性參與親職工作；時代力量立委陳椒華表示，改革步伐過度保守，恐幫助有限。

民進黨立委劉建國表示，可惜此次修法未將育嬰留停津貼從6成提高至8成，必須向行政院、勞動部呼籲，搶救少子女化是重要政策目標，應持續努力改善；民眾黨立委賴香伶說，逆轉少子化從親職均等做起，今天也提出附帶決議，要求勞動部及相關部會提出研議完善家庭照顧制度之報告，提升政策成效。

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