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萬華居民抗體濃度高代表安全了？ 陳時中這樣說

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總統府指派元旦唱國歌是幫「洗白」？ 陳時中這樣說

聯合報 / 記者許政榆謝承恩沈能元／台北即時報導
陳時中今表示，唱國歌是「我個人的榮譽」。圖／指揮中心提供
陳時中今表示，唱國歌是「我個人的榮譽」。圖／指揮中心提供

衛福部長陳時中日前遭爆料影片，與企業界大老闆「無照高歌」引發爭議，總統府近日宣布元旦升旗典禮，將由陳時中等60名防疫人員領唱，遭外界質疑府方出手是為了替有意參選的陳時中「洗白」。對此，陳時中今回應表示，他沒有所謂沒戴口罩唱歌的爭議，「只是大家有些不滿意」，強調唱國歌是「我個人的榮譽」。

總統府日前公布111年元旦總統府升旗典禮活動規畫，將以「堅韌台灣、立足世界 World as One」為主題，首度由台灣五大醫事團體主辦升旗典禮，包括醫師公會全國聯合會、牙醫師公會全國聯合會、中醫師公會全國聯合會、護理師護士公會全國聯合會及藥師公會全國聯合會。

陳時中熱愛唱歌眾所皆知，除了先前受邀出席詹雅雯小巨蛋演唱會登台高歌，這回總統府元旦升旗典禮，也將由陳時中率領醫護領唱國歌，向過去2年辛苦的防疫醫護人員致敬。陳時中昨對此說，「唱國歌沒在準備，國歌是每個人都會唱」。

對於府方元旦典禮讓陳時中領唱國歌，在野黨立委質疑背後有政治動機，是提前選舉造勢。陳時中今在疫情記者會上說，他沒有所謂的沒戴口罩唱歌爭議，只是大家有些不喜歡，且這不是府方安排，是主辦單位的邀請。他認為元旦領唱國歌「是我個人榮譽」。

陳時中 國歌 總統府

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