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南韓特赦朴槿惠 呂秀蓮呼籲：蔡英文特赦陳水扁

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。本報系資料照
前副總統呂秀蓮。本報系資料照

南韓法務部今天宣布，特赦前總統朴槿惠。前副總統呂秀蓮辦公室今天表示，呂秀蓮15日曾親函南韓總統文在寅，籲請釋放朴槿惠，該信經由韓國駐台代表轉達青瓦台。如今朴槿惠獲特赦，呂秀蓮進一步呼籲，蔡英文總統特赦前總統陳水扁。

呂秀蓮辦公室指出，韓國Media Watch網路媒體近年來已公開推動韓台復交的運動，並與呂秀蓮建立良好關係。2019年她應邀訪韓，在國會議員大廈演講，曾公開關懷朴槿惠，隔天她的妹妹朴槿姈立即趕來向呂秀蓮致謝。

呂秀蓮辦公室表示，呂秀蓮在信中敘述她與朴槿惠的關係，以及韓國與台灣的歷史宿命，並引述上個月她的新書「兩岸恩怨如何了？」建議韓國、日本及台灣應統合成為「東亞金三角」的建議，獲得日韓有識之士的重視，呂秀蓮也將積極推動「2022和平台灣年」的相關活動。對於文在寅已特赦朴槿惠，呂秀蓮公開呼籲，蔡總統應特赦陳水扁。

呂秀蓮 朴槿惠 特赦

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