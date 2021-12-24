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2024規畫藍白合？ 柯文哲酸：北市重陽禮金覆議是藍綠合

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。會後受訪時，柯文哲被問到2024會不會規畫「藍白合」？柯說，認真工作就好，還針對前天重陽節禮金自治條例覆議案未過，還大酸說，什麼藍白合，議會覆議也沒有藍白合，現在是藍綠合。

媒體問柯，是不是國民黨不夠強？柯文哲說，丟水球、丟豬肉內臟，不是抗爭的方法，他覺得應該要有一個強而有力的反對黨，這樣下去對台灣的政治不是好事。

至於民眾黨，柯文哲說，「其實我們還是太小了」，另外一點，他也不太贊成什麼劇烈抗爭，還是可以用說理的方式。民眾黨委員在立法院每一個都是優質立委，都很盡職。理性科學務實是他一貫態度，也不太喜歡作秀表演什麼，「像我們的立法委員在立法院表現就很OK、很好啊。」

柯文哲 立法院 民眾黨

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