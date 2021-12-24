台日2+2觸及福島五縣食品開放 未談開放時間表

民進黨與日本自由民主黨今天再次舉行執政黨議員2+2會談。日方與會人士自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與經濟產業部會會長、眾議員石川昭政，在會中皆表達日方對日本福島五縣市食品的高度關切；民進黨代表、立委羅致政表示，雙方皆同意要用科學的方式處理該議題，但並未設下任何時間表。

與會的民進黨立委邱志偉表示，兩位日方代表分別來自茨城縣與福島縣，皆在福島五縣範圍內，會中也都對該地區食品仍禁止輸台表達關切，且感受到日方無論地方政府、產業、國會都很重視這問題。我方則回應，我國同樣非常重視該議題，會用科學方式、國際標準，來面對這問題。羅致政表也指出，本次會談中，雙方都同意要用科學標準，作為開放與否的客觀依據，但對於具體開放進程，並沒有提到開放時間表。

民進黨轉述，佐藤正久表示此次台日外交經濟2+2會談是繼今年八月台日外交國防2+2的第二次會談，希望能再次透過兩執政黨間的討論促進政策體現，並補足雙方的外交關係，而今日的會談主要是針對經濟外交及經濟安保的部分來做討論。

對於今年被中國以害蟲為由禁止進口的台灣釋迦，佐藤正久表示，希望能透過與台灣貿協的合作，開闢釋迦在日本的市場，台灣和日本互為重要的貿易夥伴，近期的交流包括台灣正式表明要參加CPTPP，另外台積電也將在日本茨城縣開發半導體，並於熊本縣設廠；而日本方面，也已在國會臨時會中通過5G相關法案，且預計提出強化半導體的相關法案，此次的討論除包含上述議題，也希望能就台日經濟議題及印太地區與他國的合作進行討論。

石川昭正指出，自己曾代表青年局來訪台灣，身為自民黨經濟產業副會長，也特別帶上來自台灣的椪柑表達對於台灣水果的支持，希望可以一邊品嚐，一邊與台灣進行意見交流。

除了討論經貿、外交議題，羅致政也在會中恭喜自民黨再度取得國會多數，再度取得人民的授權，也再度對日本捐贈台灣疫苗一事表達感謝。