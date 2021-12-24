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7年與民進黨關係 柯文哲：不是喊台獨就可以貪汙啊

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲說，不能說只要講你不對的，就全部打成中共同路人。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲說，不能說只要講你不對的，就全部打成中共同路人。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。會後受訪時，對於當選後與綠營關係生變，柯文哲說，民進黨也曾經答應要清廉勤政愛鄉土，結果呢？也不是喊台獨就可以貪汙啊！

對於外交部長吳釗燮昨天說，常常不知道台北市長柯文哲在講什麼，柯文哲曾答應要與民進黨合作，選上後卻修理民進黨。柯文哲說，第一，他是跟所有人都可以合作，對的都會做，大部分的情形，中央的命令，他還是配合，但是不對的，「我們還是會講」。

柯說，像基隆輕軌就不對，疫苗他就知道不對，「但不能說只要講你不對的，就全部打成中共同路人」，奇怪，明白講，也不是喊台獨就可以貪汙啊！

媒體另問柯文哲，蔡英文總統現在的布局是怕論文事件下台？柯文哲說，很多事情他也不想再去批評，要他是被問「柯文哲你在台大升等有問題」，他會說要去看就去看，資料全部公開就好，不用說要把台大升等資料封鎖35年，也不用這樣。

柯文哲 民進黨 基隆輕軌

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