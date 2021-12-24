快訊

台中超跑3惡徒遭起訴 還辯「僅是隨便亂打」被求重刑

汪小菲再爆婚內出軌密結新歡！大S回應「都過去了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫傳選高雄市長 侯友宜期待把角色做好

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜上午視察人行道改善工程。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午視察人行道改善工程。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今天上午前往板橋視察人行道改善工程，被問到國民黨主席朱立倫傳出要選高雄市長，侯友宜對此表示，其實每一個人的未來都是要尊重每一個人的決定，每一個人有每一個人的角色，最重要是把角色做好。

另外，針對資深音樂人劉家昌在臉書對朱立倫開砲，認為應開除新北市長侯友宜，侯友宜則說，應該最關心的，就像今天來視察人行道工程，新北市還有很多大小事都有待跟市民一起努力，像我們府中3廣場跟兩軸線，這才是人民最關心的，尤其人民更關心就是薪水、物價一直波動、經濟、民生還有防疫，這才是大家最關心的，應該往前看好好努力做事，回應民眾需求。

針對中二補選站台問題，侯友宜表示現在還有很多工作有待把事情做好，好好做出民意能夠滿意的，這才是現在的角色，只要把角色做好，支持的人就會認同支持做事人。

侯友宜 人行道

延伸閱讀

影／朱立倫：外界對韓國瑜不必有過多政治聯想

新北工務局人員涉賄 侯友宜：這是2013年舊案

朱立倫多次致電盧秀燕 要她擔當輔選顏寬恒重責大任

【即時短評】一箭三鵰 侯友宜放大聲量炮打民進黨

相關新聞

台日2+2會談今召開 福食叩關

民進黨與日本自由民主黨今天將再次舉行「二加二」會談。日方與會人士為自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久日前已預告，此次會談...

台日2+2觸及福島五縣食品開放 未談開放時間表

民進黨與日本自由民主黨今天再次舉行執政黨議員2+2會談。日方與會人士自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與經濟產業部會會長...

傳參選高雄市長 朱立倫：空穴來風

媒體報導，明年縣市長選舉，國民黨主席朱立倫不排除親征參選高雄市長。朱立倫今天說，空穴來風；國民黨已經準備好了，會有最強、...

朱立倫傳選高雄市長 侯友宜期待把角色做好

新北市長侯友宜今天上午前往板橋視察人行道改善工程，被問到國民黨主席朱立倫傳出要選高雄市長，侯友宜對此表示，其實每一個人的...

影／朱立倫：外界對韓國瑜不必有過多政治聯想

國民黨主席朱立倫上午到立法院，出席國民黨婦女部主任林麗蟬的新書發表會。會前受訪朱立倫表示，前幾天有跟高雄市前市長韓國瑜見...

【家長相談室】難禁孩子滑抖音 家長該學這幾招

抖音是孩子最愛的新興社群媒體，但負面新聞多，令許多家長擔憂孩子會不會偷偷滑抖音。記者採訪多位有手機、常滑抖音的青少年爸媽，他們怎麼看抖音對孩子的影響？怎麼跟孩子溝通手機使用規範？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。