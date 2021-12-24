朱立倫傳選高雄市長 侯友宜期待把角色做好

新北市長侯友宜今天上午前往板橋視察人行道改善工程，被問到國民黨主席朱立倫傳出要選高雄市長，侯友宜對此表示，其實每一個人的未來都是要尊重每一個人的決定，每一個人有每一個人的角色，最重要是把角色做好。

另外，針對資深音樂人劉家昌在臉書對朱立倫開砲，認為應開除新北市長侯友宜，侯友宜則說，應該最關心的，就像今天來視察人行道工程，新北市還有很多大小事都有待跟市民一起努力，像我們府中3廣場跟兩軸線，這才是人民最關心的，尤其人民更關心就是薪水、物價一直波動、經濟、民生還有防疫，這才是大家最關心的，應該往前看好好努力做事，回應民眾需求。

針對中二補選站台問題，侯友宜表示現在還有很多工作有待把事情做好，好好做出民意能夠滿意的，這才是現在的角色，只要把角色做好，支持的人就會認同支持做事人。