民進黨四大公投險勝 孫大千：反成壓垮政權最後一根稻草

四大公投案，民進黨過關，不過，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，正所謂「禍兮福所倚，福兮禍所伏」。民進黨在四大公投的險勝，將會成為壓垮民進黨政權的最後一根稻草。

孫大千說，民進黨此次雖然靠基本盤些微的領先了反對力量，但是也反映出民進黨的基本盤正在大幅的萎縮，與反對力量的差距相當有限。也就是說，隨著民怨的繼續累積和執政的持續犯錯，基本盤翻轉並非不可能發生。

孫大千指出，然而，民進黨顯然沒有意識到這個嚴肅的問題，在公投僥倖過關之後，民進黨政府更加為所欲為，倒行逆施。在立法院竟然敢甘冒大不諱將總預算逕付二讀；為了蔡英文愛將林智堅的個人出路，竟然可以踐踏國土規劃的原則，推動新竹縣市合併；同時，為了巴結日本政府，正在積極準備開放核食進口；甚至連警政機關也可以用雙重標準包庇放水蘇貞昌。當民進黨一次又一次的上演「只要我喜歡，有什麼不可以」的戲碼時，其實正在一點一點的消耗自己的政治能量。

孫大千認為，當民進黨與反對勢力的基本盤在伯仲之間，那麼中間選民和年輕世代就會扮演未來選舉勝負的關鍵砝碼。更重要的是，年輕世代和中間選民具有獨立判斷和思考的能力，沒有藍綠的既定色彩，也不會隨著政治口號起舞。民進黨囂張傲慢的惡霸嘴臉和噁心貪婪的難看吃相，必然將會導致中間選民和年輕世代的全面反彈。

孫大千說，這一次，民進黨可以在只有四成投票率的公投中，仗著基本盤的些微領先而驚險過關，但是下一次，在面臨投票率超過六成的大選時，民進黨就等著面對由中間選民和年輕世代所引爆的另一次民怨海嘯吧。