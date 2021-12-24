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影／綠委4天3夜守議場拚地制法修法付委 國民黨沒人來

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨團書記長蔡適應代表遞案。記者吳亮賢／攝影
民進黨團書記長蔡適應代表遞案。記者吳亮賢／攝影

蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，立院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，今天一早6時甲級動員拂曉出擊，確保地制法修法第一個遞案付委，直到7點議場大門打開前，國民黨立委皆無人到場。

民進黨團總召柯建銘指出，今天主要處理總預算復議案，以及報告事項增列地制法修法草案，另還有42個討論事項，包括就業保險法、公務人員退休資遣撫卹法等重要法案，院會只剩兩天，能夠處理就處理，臨時會專心開臨時會。

對於是否擔心國民黨有動作，柯建銘表示，排班守議場就是為第一個遞案，確保議程順利進行，「不然排班排假的？」民進黨團甲動是真甲動，遇到很重要事項都這樣處理，他也呼籲，「國民黨不要再翻臉了，今天是平安夜，希望今天(立法院)也有個平安夜」。

蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，立院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，今天一早6時甲級動員拂曉出擊，確保地制法修法第一個遞案付委，直到7點議場大門打開前，國民黨立委皆無人到場。記者吳亮賢／攝影
蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，立院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，今天一早6時甲級動員拂曉出擊，確保地制法修法第一個遞案付委，直到7點議場大門打開前，國民黨立委皆無人到場。記者吳亮賢／攝影
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蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，立院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，今天一早6時甲級動員拂曉出擊，確保地制法修法第一個遞案付委，直到7點議場大門打開前，國民黨立委皆無人到場。記者吳亮賢／攝影

民進黨 國民黨 柯建銘

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