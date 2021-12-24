影／綠委4天3夜守議場拚地制法修法付委 國民黨沒人來

蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，立院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，今天一早6時甲級動員拂曉出擊，確保地制法修法第一個遞案付委，直到7點議場大門打開前，國民黨立委皆無人到場。

民進黨團總召柯建銘指出，今天主要處理總預算復議案，以及報告事項增列地制法修法草案，另還有42個討論事項，包括就業保險法、公務人員退休資遣撫卹法等重要法案，院會只剩兩天，能夠處理就處理，臨時會專心開臨時會。