總預算逕付二讀爭議拆彈 藍：游錫堃應找王金平當顧問

立法院今經朝野協商確定退回明年度中央政府總預算逕付二讀案，但過程中主推的民進黨團總召柯建銘與在臉書喊話12月底前完成預算審查的立法院長游錫堃成箭靶，遭在野齊批幾成扼殺國會自主與台灣民主劊子手。

國民黨立委李貴敏表示，周二聽到總預算案遭逕付二讀感觸很深，認為四項公投均遭否決後，執政黨想下馬威，但透過這種方式將讓政黨間缺乏互信，後面要溝通什麼都很難，發言過程李還點名柯建銘要「注意聽」。

李貴敏說，總預算逕付二讀案確定後，將讓先賢烈士努力的台灣民主制度毀於一夕，還好昨天聽到柯建銘「迷途知返」要撤回逕付二讀案，台灣民主制度還有挽回餘地。柯聞言冷回，「我都看你們在搞什麼鬼」。

時代力量立委陳椒華則抗議，執政黨在公投勝出後，就掏出令人無法接受的強制作法，這不是有擔當負責任執政黨應有作為。

國民黨立委楊瓊瓔表示，這次爭議已讓台灣成世界大笑話，民進黨要對破壞體制向全民道歉；廿年來總預算案僅三年因選舉提前完成，其他都到隔年一月，柯建銘為何要說審議延宕假消息？嗆游錫堃不會當院長可邀前院長王金平當顧問。

國民黨立委曾銘宗也將矛頭指向游錫堃，呼籲游要當中華民國立法院長，而非民進黨的立法院院長或民進黨政府的立法局長，若這個案子在游任內過，歷史會記下一筆。因屢被點名，游還一度反問，「你要質詢我是不是」。

國民黨立委賴士葆則說，從沒有總預算可逕付二讀，這次爭議若沒解決，游錫堃就成扼殺國會自主與台灣民主的劊子手，肯定游院長做得不錯，但要有院長高度，別當民進黨派駐立院高級黨工，「被老柯欺負就算了，不要連蘇貞昌都欺負你」。

民眾黨立委張其祿也說，憲政體制中立法單位負責法案與預算審議，這一次總預算逕付二讀案，就國會自主與權力分立角度不該發生，游錫堃要堅持住立法院的角色職能，否則今天走下去立法院就是立法局。

對於遭連番質疑，游錫堃回應，很多委員都誤會了，「我講的話請看我的FB，以我的FB為準，不要道聽塗說」。柯建銘也說，每個人都罵他可恥沒關係，現在鑰匙在大家手上，大家一起面對與解決問題寫歷史。

但柯建銘仍稱預算沒過政府將停擺，曾銘宗反批，預算法規定預算期限內未審完，法定支出仍可支出，新興預算則行政院核可就可以，調薪就是法定支出。國民黨團總召費鴻泰說，這項修法就是1996年柯建銘與行政院長蘇貞昌連署推動。