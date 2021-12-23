【重磅快評】王力宏事件像議顏堂？NCC主委加踹一腳

顏寬恒被政論節目照三餐攻擊，和王力宏事件占滿媒體版面，兩件事一樣嗎？NCC主委陳耀祥昨天用王力宏事件來比喻政論節目的「議顏堂」現象，顏寬恒今天反駁指比喻不倫不類。

陳耀祥把王力宏拿來和顏寬恒並列，不但是不當比喻，甚至是在影射了。如果可以拿王力宏來類比或影射顏寬恒，陳耀祥大概也和東廠廠公差可比擬。

中二選區立委補選，各家電視台政論節目幾乎全面淪為「議顏堂」。陳耀祥為電視台解釋說，中二選區從罷免陳柏惟案之後，就成為全台關注焦點；新聞題材就像海浪一樣，像是最近藝人婚姻事件也占滿媒體版面。

但顏寬恒反問，王力宏有被連續攻擊40天嗎？有無中生有、造謠抹黑嗎？這種比喻不倫不類。顏寬恒還反擊，如果陳耀祥要如此比喻，NCC是否也是促轉會，陳耀祥就是張天欽，這樣的影射和不恰當比喻，以後是否比照辦理，顏色對了就好，沒有什麼公正和中立問題。

NCC對「議顏堂」現象消極放任多時，很容易讓人拿NCC關掉中天電視台的積極態度來作對比。顏寬恒多次要求NCC處理，NCC則以處理程序仍需時間為由拖拉，監理的高度、強度與速度，都和中天關台差很多，因而被質疑難道是要掩護「議顏堂」到一月九日補選投票之後？

「議顏堂」問題和王力宏事件，兩件事的意義和性質都不同，事件的影響也天差地別。陳耀祥卻可以把兩個事件攪和在一起，拿來為已經淪落為「議顏堂」的電視台開脫。

更嚴重的是，陳耀祥用王力宏事件比喻「議顏堂」問題，除了不倫不類，也很容易讓人把顏寬恒和王力宏連結在一起，產生負面形象。難道在各政論節目持續不歇地圍攻顏寬恒之外，陳耀祥還要用影射方式加踹一腳？

在當初促轉會的東廠事件裡，時任副主委的張天欽點名對付侯友宜，就挑明說「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了」。陳耀祥儼然得其真傳。

陳耀祥放任「議顏堂」問題，還拿王力宏事件來類比媒體效應，倒底是想作怎樣的影射？果真東廠依舊在，廠公不死？