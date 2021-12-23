柯建銘稱早暗示談總預算逕付二讀案 費鴻泰：未接收到

民進黨團將明年度中央政府總預算逕付二讀爭議明天可望落幕，今天朝野協商過程，民進黨團總召柯建銘透露，周二逕付二讀當天費就有電話質問真要這樣，要求馬上安排協商，他也立刻安排，「都是在暗示要談」。

不過費鴻泰晚間受訪證實，周二與柯建銘通兩通電話，確實質問柯真要這樣玩，國民黨團會奉陪到底；而要求朝野協商是要確認民進黨團最後態度，今天協商前已做最壞打算，過程中並未接收到柯的「暗示」。

民進黨團周二突襲將於各委員會審議中的明年度中央政府總預算案抽出逕付二讀，引爆爭議。今天在國民黨團要求下召開朝野協商，盼解決歧見。

對於在野陣營違憲亂政、四項公投過了就對在野黨下馬威的指控，柯建銘發言時主動解釋，不是公投贏才將明年度總預算逕付二讀，事實上上周五就已經遞案，但國民黨團等在野黨到周二要通過逕付二讀案時，還一度沒有意見。

柯建銘表示，費鴻泰11月23日關閉朝野協商大門，11月29日表態拒審預算，按期程推算，預算可能要下會期才能審完，，民進黨「那能怎麼辦」？「我們不能坐以待斃，要做適當防禦、自力救濟」，因果關係講清楚。

柯建銘說，周二將中央政府總預算逕付朝野協商後，費鴻泰有問真的要這樣嗎？並要求馬上安排由立法院長游錫堃主持的朝野協商溝通，他也馬上安排協商，「都是在暗示要談」；前晚國民黨立委曾銘宗與他通電話說要談一談，「我何樂不為」。

柯建銘也提到，國民黨立委陳雪生今早打電話給他，希望兩個總召溝通，他回答「各退一步沒問題，但要臨時會前完成審查」；今天下午一點多再打給陳詢問費鴻泰意見，陳回應「所有黨團成員都要來」，沒想到會搞這招。

費鴻泰則還原，當初罷審預算是要抗議民進黨政府動用公務預算與行政專機等資源，違反行政中立宣傳反公投，但上周公投結束前就有跟柯建銘告知，只要民進黨支援委員會排案，保證月底前委員會完成審查，「我沒有講這個話天打雷劈」。

對柯建銘稱上周二就遞出逕付二讀案，費鴻泰批評，「胡說八道」，逕付二讀提案是周二上午才被突襲告知，柯在胡扯。時代力量立委王婉諭也聲援，議事處周二早上才通知議程變更要處理總預算逕付二讀案，不是柯說的上周五就遞案。

立院法制局認為將中央政府總預算案逕付二讀符合「立法院職權行使法」，費鴻泰批評，立院職權行使法規定僅針對一般議案，預算審議要根據預算法，否則難道以後憲法修正、領土變更、宣戰案也都可逕付二讀？法制局長該換人。

國民黨立委李貴敏也批評，總預算逕付二讀後，立院法制局竟發文給各委員會說預算不能再審，竟不知道預算逕付二讀已違法違憲，簡直離譜。陳雪生也附和，要法制局長出來，「我想認識一下他」。