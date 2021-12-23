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國會青年體驗營開始報名 江啟臣：打造藍營幕僚世代

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委溫玉霞（左起）、李貴敏、江啟臣、中華議事協會理事長宋偉民、楊瓊璎、吳怡玎，上午召開「第四屆國會青年體驗營一立法你行嗎」記者會，邀請想成為政治幕僚的年輕夥伴，藉由國會青年體驗營參與政治。記者許正宏／攝影
國民黨立委溫玉霞（左起）、李貴敏、江啟臣、中華議事協會理事長宋偉民、楊瓊璎、吳怡玎，上午召開「第四屆國會青年體驗營一立法你行嗎」記者會，邀請想成為政治幕僚的年輕夥伴，藉由國會青年體驗營參與政治。記者許正宏／攝影

歷經公投落敗與院會議事遭民進黨突襲後，國民黨立委江啟臣等人與中華議事學會今舉行記者會，宣布「第四屆國會青年體驗營」開始報名。江啟臣表示，希望透過培力課程與實務分享，讓有志從政的年輕人真正了解立法與議事規則，並提估進入國會辦公室實習的機會。

國民黨立委吳怡玎、李貴敏、李德維、楊瓊瓔、溫玉霞和中華議事協會理事長宋偉民宣布，利用寒假期間舉行「第四屆國會青年體驗營」，3天課程將會聚焦在「立法」的實務，邀請對公共事務有興趣、想成為政治幕僚的年輕夥伴，一同認識公共事務、投身政治改革。

江啟臣表示，國會是許多年輕朋友實際參與政治、成為政治幕僚的第一關，國會青年體驗營是目前各政黨唯一一個以「國會」作為主軸的系列營隊，從2016年舉辦首屆以來，已歷經三屆，招生超過200人，已然成為青年世代進入立法院、政治圈的重要渠道。

江啟臣表示，此次課程規畫包括立法實務、新媒體、國會外交還有選區經營，還有與政治人物面對面對談，提供學員扎實的體驗和快速的成長，在營隊結束後，會提供寶貴的實習機會和後續培訓工作坊，給表現優異的學員，讓營隊不是結束，反而才成為政治生涯的開始。

江啟臣說，公投結果出爐後，他就承諾要為幫助國民黨爭取到中間年輕選民，提出具體規畫。國會青年體驗營就是後公投時代的第一哩路，透過實體活動進行世代對話、政策對話，未來也會繼續從青年和政策著手，用以民為本的初衷和核心價值，爭取到中間選民的認同，和年輕夥伴的加入。

楊瓊瓔提到，民進黨立法院黨團日前突襲將明年度中央政府總預算案逕付二讀，首開國會史上惡例，盼透過青年營，讓年輕人真正認識議事運作和政治實務的現實面。

青年 江啟臣 公投 國民黨

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