宜蘭市長任期將屆轉戰縣長大位 江聰淵坦言：不好選
宜蘭市長江聰淵上任將滿7周年，今天舉辦「創意新活力‧宜蘭躍國際」記者會，立委陳歐珀的夫人徐慧諭代表他出席。有意披綠袍挑戰宜蘭縣長大位的江聰淵表示，陳歐珀因立法院甲級動員而未親自出席，不過已表態支持自己參選縣長；他坦言，2022縣長選舉不好選，但如同公投起初艱困，慢慢布局、腳步不要亂、堅持自己的信心，還是有很大機會勝出。
江聰淵提到，陳歐珀私下向他透露，不只支持選縣長，也會全力做好黨內整合工作，挹注資源在此次縣長選舉，希望民進黨可以大團結，在共識下產生候選人；陳歐珀還說，會向中央提出建議，將宜蘭縣長候選人的提名作業安排在第一波處理。
江聰淵指出，民進黨中常會預計12月29日組成選舉對策委員會，並產生相關成員和召集人。他說，待台中第二選區立委補選、台北立委林昶佐罷免案後，黨內預計明年1月中旬，進行第一波全國縣市長人選提名，期盼宜蘭縣長也能在第一波，以便後續布局。
另外，江聰淵說，宜蘭縣目前處於融洽、團結的氣氛，經過此次公投後，支持者更有共識由他承擔責任，他也坦言，這次縣長選舉不好選，相信腳步不要亂、堅持信心，還是有很大的機會。
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