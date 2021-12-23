2024巴黎奧運正名公投 中選會：將辦聽證釐清爭點

中央選舉委員會今召開委員會議，審議黃梓豪領銜提出「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據「公民投票法」第10條第3項規定「主管機關收到公投提案或補正的提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人的領銜人在30日內補正，並以一次為限。」

公投法規定，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回，包括提案非全國性公民投票適用事項。以及違反公投法所定辦法之規定，或是提案內容不能了解其真意。中選會依規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點，並協助提案人的領銜人進行必要補正。