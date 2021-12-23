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四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

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2024巴黎奧運正名公投 中選會：將辦聽證釐清爭點

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
東奧正名公投提案發起人紀政明年將再發起2024巴黎奧運正名公投，將再度考驗民進黨敢不敢直球對決。圖為中華代表團在東京奧運開幕式進場。圖／聯合報系資料照片
東奧正名公投提案發起人紀政明年將再發起2024巴黎奧運正名公投，將再度考驗民進黨敢不敢直球對決。圖為中華代表團在東京奧運開幕式進場。圖／聯合報系資料照片

中央選舉委員會今召開委員會議，審議黃梓豪領銜提出「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據「公民投票法」第10條第3項規定「主管機關收到公投提案或補正的提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人的領銜人在30日內補正，並以一次為限。」

公投法規定，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回，包括提案非全國性公民投票適用事項。以及違反公投法所定辦法之規定，或是提案內容不能了解其真意。中選會依規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點，並協助提案人的領銜人進行必要補正。

投票 公投 巴黎奧運

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