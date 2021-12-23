聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／虎虎生風格自信向前行 總統府公布「虎紋」賀卡
總統府下午召開「民國111年總統、副總統賀年卡」記者會，公布2022年蔡英文總統和賴清德副總統的新年賀卡。
發言人Kolas Yotaka表示，賀年卡以虎年生肖為主題，封面主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切方式主要是以傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」概念來設計，藉由「2022」數字來構成虎紋，此外，卡片內頁左上方有燙金字樣「虎虎生風格，自信向前行」的文案，卡片下方則有英文字新年快樂 「Happy New Year 2022」，這些設計的意涵，除了祝賀新歲，同時也象徵國家的自信以及對未來的期許。
在電子賀卡部份，影片動畫從傳統年節的「虎」年慶典，轉入家庭和樂的「貓」，藉由老虎和貓科動物的特性，帶出「虎虎生風格」的概念，同樣透露出我國家面對環境瞬息萬變的特性，希望大家能夠一起勇敢面對全新的一年。
2022年總統府賀卡將印製紙本6萬張，除寄給外國元首、政要及國際友人，我國政府機關的首長、民意代表、學術藝文企業代表人士也會收到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言