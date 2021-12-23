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影／虎虎生風格自信向前行 總統府公布「虎紋」賀卡

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
總統府公布「民國111年總統、副總統賀年卡」，以虎年生肖為主題，封面主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切方式主要是以傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」概念來設計。記者杜建重／攝影
總統府公布「民國111年總統、副總統賀年卡」，以虎年生肖為主題，封面主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切方式主要是以傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」概念來設計。記者杜建重／攝影

總統府下午召開「民國111年總統、副總統賀年卡」記者會，公布2022年蔡英文總統和賴清德副總統的新年賀卡。

發言人Kolas Yotaka表示，賀年卡以虎年生肖為主題，封面主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切方式主要是以傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」概念來設計，藉由「2022」數字來構成虎紋，此外，卡片內頁左上方有燙金字樣「虎虎生風格，自信向前行」的文案，卡片下方則有英文字新年快樂 「Happy New Year 2022」，這些設計的意涵，除了祝賀新歲，同時也象徵國家的自信以及對未來的期許。

在電子賀卡部份，影片動畫從傳統年節的「虎」年慶典，轉入家庭和樂的「貓」，藉由老虎和貓科動物的特性，帶出「虎虎生風格」的概念，同樣透露出我國家面對環境瞬息萬變的特性，希望大家能夠一起勇敢面對全新的一年。

2022年總統府賀卡將印製紙本6萬張，除寄給外國元首、政要及國際友人，我國政府機關的首長、民意代表、學術藝文企業代表人士也會收到。

總統、副總統賀年卡以虎年生肖為主題，「2022」數字構成虎紋，內頁左上方有「虎虎生風格，自信向前行」的文案，卡片下方則有「Happy New Year 2022」字樣。記者杜建重／攝影
總統、副總統賀年卡以虎年生肖為主題，「2022」數字構成虎紋，內頁左上方有「虎虎生風格，自信向前行」的文案，卡片下方則有「Happy New Year 2022」字樣。記者杜建重／攝影
總統府下午公布「民國111年總統、副總統賀年卡」，發言人Kolas Yotaka拿出新年賀卡向媒體說明設計概念。記者杜建重／攝影
總統府下午公布「民國111年總統、副總統賀年卡」，發言人Kolas Yotaka拿出新年賀卡向媒體說明設計概念。記者杜建重／攝影

總統府

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