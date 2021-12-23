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被吳釗燮指「專門修理民進黨」？柯文哲：只是監督而已
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮出席「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢，吳釗燮提到，常常不知道台北市長柯文哲在講什麼，柯文哲曾答應要與民進黨合作，選上後卻「修理民進黨」。對此，柯文哲僅說「我們只是監督而已。」
柯文哲今下午赴內湖區與里長進行市政座談會，被媒體問及，吳釗燮稱柯文哲選上市長後修理民進黨等言論，柯文哲回應，「哎唷我們只是監督而已。」媒體追問，有關日本處理福島食品問題一事，吳釗燮說，「柯文哲常常講一些話，我都不知道他在講什麼」，對此，柯文哲並未回應。
另外，民眾黨根據財務管理辦法，要求票選中央委員每年募款責任額為100萬元，直轄市長150萬元、不分區立委60萬元。身為直轄市長的柯文哲是否已達成150萬元募款，柯文哲說，終於達標了；至於，未達標的黨員是否會有黨內處分，柯文哲只說，好問題，會緊急處理這問題。
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