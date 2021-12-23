總統府公布總統賀年卡 傳明年元旦陳時中領唱國歌

總統府今天舉行「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」記者會，總統府發言人Kolas Yotaka表示，這次主題「堅韌台灣 立足世界 World as One」，是過去一整年台灣在面臨全球疫情衝擊之下，到現在依然屹立不搖的重要紀錄。據了解，今年國歌領唱代表，將由衛福部長陳時中、醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅等人領唱。

至於蔡英文總統是否會於元旦當天發表談話議題。Kolas Yotaka表示，相關的規劃都在討論當中，若有定案會再向各界報告。Kolas Yotaka指出，為感念醫護人員的辛勞，明年元旦將由5大醫事團體主辦明年元旦升旗典禮。

Kolas Yotaka指出，總統府前凱達格蘭大道上，也將舉辦「向醫護致敬演唱會」，邀請拍謝少年、具有醫師身分的樂團「重症搖滾」演出，同時主辦單位將動員百名醫事相關人員，率領正副總統與民眾一同合唱經典曲目「幸福台灣子」、「明天會更好」等，向全台醫護致敬。Kolas Yotakas說，此次主視覺設計首度嘗試以動漫風格呈現，邀請台灣知名插畫師，結合醫護人員形象與可愛造型，盼吸引不同世代關注。