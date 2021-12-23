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警政署年終會報 蔡英文：走過嚴峻疫情、警察功不可沒

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
總統蔡英文今天下午出席警政署年終署務會報。記者蕭雅娟／攝影
總統蔡英文今天下午出席警政署年終署務會報。記者蕭雅娟／攝影

蔡英文總統今天下午出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎金給各警察機關受獎代表，慰勉全體警察同仁辛勞。蔡英文總統致詞指出，台灣能走過嚴峻的疫情考驗，全體警察實在是功不可沒，將持續強化警用設備，優化執勤環境，讓警察同仁安心守護社會。

警政署今天在圓山大飯店舉行年終署務會報，蔡英文總統及內政部長徐國勇到場勗勉並頒獎，蔡英文總統進入會場前，先聽取「精進員警執勤安全裝備展示」警方上演約3分鐘的行動劇，模擬員警街頭執法盤查，歹徒持械攻擊，以新式鋼品質警棍防禦，及拋射式電擊器，展現第一線執勤員警裝備及實戰應變能力。

蔡英文總統致詞表示，今藉署務會報感謝警察一年辛勞，包含公投維安、治安、交通、防疫、防堵非洲豬瘟、五倍券推廣上等。蔡總統特別強調，警察在防疫上的貢獻，包含邊境警力、疫情調查及破除假消息，每一項都攸關防疫「台灣能走過嚴峻的疫情考驗，全體警察實在是功不可沒」。

蔡總統指出，這幾年政府強化現職、退休同仁的醫療照顧，同時鼓勵績優人員，改善地方警察機關職位結構，讓升遷管道更暢通。同時努力充實執勤裝備，保障第一線警察的安全，請警政署持續強化警用設備，優化執勤環境，讓同仁安心守護社會。

蔡英文總統今提出三點目標，第一，落實執法堅守治安，近年完成多項修法工作，如加重妨害公務罪、提高非制式槍枝刑度、跟監騷擾法、預防行羈押制度，希望警方落實後續執法工作，回應民眾期待。

第二，犯罪零容忍是政府一貫立場，掃黑、緝毒、打擊詐欺，依據治安情勢調整策略，才能因應精進，並請警政署盤點實務上需求，包含修法、資源提供等，承諾給予及時的支持與協助。

第三，協助守住疫情防線，守護台灣。總統表示，警察是防疫國家隊重要成員，提醒面對疫情絕不鬆懈，將提供疫情所需物資，希望大家一起努力，守住疫情防線。

徐國勇表示，感謝總統支持警察更新各項裝備，包含正在著手的無線電設備，也感謝總統支持改善警察職務位階，增加中階及基層1500多個階級可以升職。徐國勇向總統報告，警察同仁「沒漏氣」查獲1萬8千多件非法走私豬肉，將非洲豬瘟阻絕在境外；另在新冠肺炎疫情防治，以通緝犯規格，追緝逃跑的居家隔離者，也高效率完成疫調工作。

警政署指出，2年前鐵路悍警李承翰事件，行政院核定4.8億元經費，建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」全面汰換5萬7194枝鋼質警棍，增購4529組拋射式電擊器，皆為低致命性警械選擇，均能有效提升第一線執勤員警裝備及實戰應變能力。

總統蔡英文今天下午出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎金給各警察機關受獎代表。記者蕭雅娟／攝影
總統蔡英文今天下午出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎金給各警察機關受獎代表。記者蕭雅娟／攝影

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