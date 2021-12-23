綠規劃修憲複決併年底選舉 鄭麗文諷：不是最討厭綁大選

立法院修憲委員會今舉行召委會議，決定後續討論議題分類與五位召委分工。但因今天召委會議應由誰主持，藍盼推國民黨立委鄭麗文，綠營希望由民進黨立委鍾佳濱，朝野僵持不下，最後決定將議程送交政黨協商決定，今天會議流會。

鍾佳濱受訪表示，民進黨團初步規劃版本是訂在要與年底九合一選舉合併舉辦公民複決前提，因此主張立法院一月加開臨時會安排修憲公聽會，預計一個月審完，但相關議程其實都可以談。

鄭麗文則質疑，民進黨不是最討厭公投綁大選，怎麼現在修憲要公民複決又要併大選？而且這次修憲案有75案，一個月就要審完，過於匆促，不認同民進黨團的初步規畫構想。

今天修憲委員會兩大黨的5位召委到齊後，國民黨立委李貴敏首先發難表示，前一次修憲委員會籌備會議由民進黨立委管碧玲主持，這次應輪替換由國民黨的鄭麗文接手，鄭也比較中性，還自嘲「我知道你們擔心我當主席」。

但李貴敏語畢，管碧玲提出異議，鍾佳濱也發言說「我也很中性」，雙方對於今天會議主持人僵持不下。過程中管質疑李堅持會議主持人有所圖，故意要吵架，李則回嗆「不要栽贓，你這習慣真的很壞；意見不一樣就說是吵架」。

管碧玲再嗆，看到李貴敏攻擊性發言受不了。李貴敏再回批，「我才受不了你，霸道成什麼樣子」，還提醒管「不要每次把你的話塞到別人嘴巴，壞習慣」。

過程中鍾佳濱拿出民進黨團初步修憲期程規劃，並主張有共識的先開公聽會，其他議題有必要之後再跟進。李貴敏與鄭麗文則連番質疑，相關期程太趕，處理的優先議案選擇也忽略其他小黨，讓鍾解釋是用議題選擇，不是用政黨選擇。

最後民進黨立委一度主張表決決定今天會議主席，李貴敏再質疑，哪次召委會議用表決的？最後在兩大黨無共識下，5位召委同意，後續修憲委員會議題分類與5位召委分工交由政黨協商處理。