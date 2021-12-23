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民進黨辦「兩岸情勢兵推營」 培養政黨外交與青年人才
民進黨中國事務部今天表示，將在明年1月20日將舉辦4天3夜兩岸情勢兵推營，學員參與仿真式兵棋推演，也新增擬真射擊，讓射擊訓練更貼近實戰，並有急救訓練，講授外傷急救與止血實作概念。民進黨副祕書長林飛帆表示，公投結束，但民進黨在政黨外交與青年人才培養的工作並沒有結束。
民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，兵推營邀請兼具理論與實務經驗的政府官員及專家學者授課，並由曾任國安幕僚的黨職幹部擔任導師，與學員交流國安工作經驗。
吳峻鋕說，兵棋推演有兩種內容，包括模擬政府每年舉辦的「政軍兵推」，由台灣智庫諮詢委員董立文規畫指導，這次的特色是操演時間加長、難度加深，另外還有電腦兵推課程，由淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲規劃；「全民國防實作課程」則是新的嘗試，盼落實全民國防理念。
淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲負責策劃「政府治理電腦兵推」課程。蘇紫雲表示，目的是藉由混合想定，模擬資訊不對稱與充滿變數的政治環境，激發學員跨領域思考並找出方法解決問題，學員分組操作，扮演不同政府部門角色，如國防、財經、教育、衛環官員，預判未來可能發生的國家問題、研擬政府部門決策與行動方案。
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