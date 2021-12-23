快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

蔡英文派誰戰2024？ 呂秀蓮：只想選總統怎麼帶領國家

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
前副總統呂秀蓮表示，權力太大絕對不是民主的真義。記者劉懿萱／攝影
前副總統呂秀蓮表示，權力太大絕對不是民主的真義。記者劉懿萱／攝影

外界觀察公投結果，是否會牽動2024總統大選選情。前總統陳水扁說，無法用公投結果去判斷，但認為蔡英文總統會提一個很強的候選人。身為兩任搭檔的前副總統呂秀蓮今日則表示，一天到晚只想要選2024總統，怎麼帶領國家，且若繼續朝大野小，自己已經看到當年美麗島時代不詳的預兆，權力太大絕對不是民主的真義。

四大公投於18日落幕，4項公投項目皆是不同意票大於同意票，外界認為四大公投為倒閣公投，因此現在結果過關，除了行政院長蘇貞昌動向備受關注，恐怕也會牽動2024總統選情。前總統陳水扁曾說，2024的劇本早就寫好了，只是不能偷看，要看蔡總統的意思，相信蔡會提一個很強的候選人，但是是誰沒人知道。

呂秀蓮今日受訪時表示，雖然2024年不遠，但這兩年台灣處在一個可能會打戰的階段，如果這兩年沒有把握住的話，大概就沒有機會了。若執政者一天到晚只想要選2024總統，要怎麼帶領國家？

呂話鋒一轉提及公投，她說，執政黨花這麼大的力氣，結果也沒有贏多少，如果政黨還是繼續對立，越明顯的一黨獨大，人民都會很焦慮，可能要考慮三黨政治，而不要習慣過去的兩黨。若有強而力的第三黨，加入運作良性競爭，人民才能獲利。如果繼續朝大野小，自己已經看到當年美麗島時代不詳的預兆，權力太大這絕對不是民主的真義。

公投 呂秀蓮 陳水扁

延伸閱讀

頭一遭總預算逕付二讀 呂秀蓮：獨裁者都是人民寵出來

中央「萬華安居社宅」開工 蔡英文：不讓地方政府孤單

楊文科嗆蔡英文竹竹併 林為洲：他是最了解新竹縣民當事人

影／北市社宅開工　蔡英文：量能不足中央不會置身事外

相關新聞

立委問若台宏斷交是否下台負責？吳釗燮：別觸霉頭

尼加拉瓜與我斷交後，外界關切宏都拉斯與我外交關係，外交部長吳釗燮今在立院重申，「目前是沒有問題」；面對立委詢問，若宏都拉...

復出參選桃園、台北？韓國瑜：無稽之談、別有居心

高雄市前市長韓國瑜上午接受「千秋萬事」專訪，談及下一步與是否參選桃園、台北，韓表示不會宣布下一步，參選傳言也都是無稽之談...

吳釗燮：柯文哲曾答應與民進黨合作 選上卻修理民進黨

外交部長吳釗燮今天說，常常不知道台北市長柯文哲在講什麼，柯文哲曾答應要與民進黨合作，選上後卻修理民進黨。

公投後研議開放福島食品？行政院：尚未討論

在反萊豬公投未通過後，是否將研議開放福島食品？行政院發言人羅秉成今（23）日表示目前無相關討論，也還沒有時程表，但不管哪...

蔡英文派誰戰2024？ 呂秀蓮：只想選總統怎麼帶領國家

外界觀察公投結果，是否會牽動2024總統大選選情。前總統陳水扁說，無法用公投結果去判斷，但認為蔡英文總統會提一個很強的候...

傳明年回鍋選縣長？ 蘇治芬：目前沒有投入的規畫

2022年將進行縣市長選舉，地方傳出立委蘇治芬將回鍋選縣長，蘇治芬表示，她已經擔任過兩屆縣長，已經當過9年了，明年縣市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。