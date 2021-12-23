蔡英文派誰戰2024？ 呂秀蓮：只想選總統怎麼帶領國家

外界觀察公投結果，是否會牽動2024總統大選選情。前總統陳水扁說，無法用公投結果去判斷，但認為蔡英文總統會提一個很強的候選人。身為兩任搭檔的前副總統呂秀蓮今日則表示，一天到晚只想要選2024總統，怎麼帶領國家，且若繼續朝大野小，自己已經看到當年美麗島時代不詳的預兆，權力太大絕對不是民主的真義。

四大公投於18日落幕，4項公投項目皆是不同意票大於同意票，外界認為四大公投為倒閣公投，因此現在結果過關，除了行政院長蘇貞昌動向備受關注，恐怕也會牽動2024總統選情。前總統陳水扁曾說，2024的劇本早就寫好了，只是不能偷看，要看蔡總統的意思，相信蔡會提一個很強的候選人，但是是誰沒人知道。

呂秀蓮今日受訪時表示，雖然2024年不遠，但這兩年台灣處在一個可能會打戰的階段，如果這兩年沒有把握住的話，大概就沒有機會了。若執政者一天到晚只想要選2024總統，要怎麼帶領國家？

呂話鋒一轉提及公投，她說，執政黨花這麼大的力氣，結果也沒有贏多少，如果政黨還是繼續對立，越明顯的一黨獨大，人民都會很焦慮，可能要考慮三黨政治，而不要習慣過去的兩黨。若有強而力的第三黨，加入運作良性競爭，人民才能獲利。如果繼續朝大野小，自己已經看到當年美麗島時代不詳的預兆，權力太大這絕對不是民主的真義。