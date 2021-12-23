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立委問若台宏斷交是否下台負責？吳釗燮：別觸霉頭
尼加拉瓜與我斷交後，外界關切宏都拉斯與我外交關係，外交部長吳釗燮今在立院重申，「目前是沒有問題」；面對立委詢問，若宏都拉斯與我斷交，是否下台負責？吳釗燮回說，「不要觸我們霉頭」。
立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮、駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢，但謝長廷請假不列席。
國民黨立委鄭正鈐質詢，請吳釗燮說明台宏關係；吳釗燮表示，在宏都拉斯大選前，的確有看到總統候選人對外講一些令我方感到有點憂心的話，但選後我方已與對方陣營的主要人物接觸與溝通，發現台宏邦交關係「是沒有問題的」。
鄭正鈐問，蔡英文總統任內台宏邦交都沒有問題嗎？吳釗燮說，如果看這麼長久，可能並不是很洽當；吳還說，自己的任期多久「不曉得」，但在他任內，必須傾全力鞏固邦交關係。
鄭正鈐兩度詢問，若宏都拉斯與我斷交，吳釗燮是否下台負責？其中一次，吳釗燮回說，「不要觸我們霉頭」。
另一次，吳釗燮指出，若斷交是因為他忽略、惡搞、做錯，該下台就會下台，但是中國大陸在外惡搞。
吳釗燮也提出一連串問題，像是「我被中國修理的話，我要負政治責任？」、「中國拚命修理我，你跟著修理嗎？」、「你為什麼從來沒有批過中國？」
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