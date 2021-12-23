又被爆違建 顏寛恒：造謠抹黑、無中生有、無從回應

中二選區補選候選人顏寛恒的家人在台中南屯招待所被爆出有違建後，最近又有人爆料顏家的龍井毫宅也有疑似違建，顏寛恒今天說，這些造謠抹黑、無中生有、聽說指控，無從回應。

前台中市新聞局長卓冠廷今天在臉書質疑說，沙鹿耆老陳奇勳曾爆料顏寬恒住在龍井一間上千坪豪宅，這間豪宅位於沙鹿及龍井交界，建物本身佔地100多坪，但還擁有上千坪庭院，這座豪宅土地產權為顏家多人共有，顏寬恒申報自然只需申報100多坪，卓冠廷臉書的質疑這間位於龍井豪宅疑似違建並蓋在保護區國有地上，

顏寬恒說，這些疑似的指控，請爆料者提出正確的資料跟證據，選舉選到現在，造謠抹黑、無中生有、聽說指控、好像如何，每天要回應這些議題，這些空穴來風無從回應，他說要回到選舉本質，候選人政見與過去在地方的成績，未來對地方承諾與提出的願景。