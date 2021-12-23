警未傳訊蘇貞昌刻意護航？ 徐國勇：是法律認知有落差

行政院長蘇貞昌去年在立院答詢稱屏東信功肉品支持政府萊豬政策，遭國民黨立委林為洲提告涉違反社維法，台北地院前天以警方未傳訊蘇，逾期移送，裁定不受理，被質疑警方刻意護航。對此，內政部長徐國勇今受訪時說，是警方和司法單位的法律認知有落差，依法警方本就可以直接移送，警政署未來會依照司法單位解釋處理，避免不必要的紛爭。

徐國勇表示，昨天警政署有說明，是員警在法律上有認知問題，因為在刑事訴訟法中，警察機關本來就可以直接移送。

徐國勇指出，警政署的認知和司法機關有法律解釋上的差距，警方也只能尊重法院裁定，畢竟法院是獨立行使職權，未來警政署會依照司法單位解釋來處理。至於警方是否會提抗告？徐國勇說，會由北市警局自行做專業判斷。

林為洲昨日說，對於民眾提告，法院原本就不會直接傳喚被告問筆錄，但台北市中正一分局員警明知應傳喚被告說明卻不作為，「官大不敢辦」就假裝完成程序直接函送，技術干擾民眾提告，讓人更難相信警察不會包庇權貴，傷害了警方執法公信力。