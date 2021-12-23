快訊

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

警未傳訊蘇貞昌刻意護航？ 徐國勇：是法律認知有落差

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
行政院長蘇貞昌遭國民黨立委林為洲提告，卻因為警方未傳訊蘇就移送被台北地院裁定不受理。本報資料照片
行政院長蘇貞昌遭國民黨立委林為洲提告，卻因為警方未傳訊蘇就移送被台北地院裁定不受理。本報資料照片

行政院長蘇貞昌去年在立院答詢稱屏東信功肉品支持政府萊豬政策，遭國民黨立委林為洲提告涉違反社維法，台北地院前天以警方未傳訊蘇，逾期移送，裁定不受理，被質疑警方刻意護航。對此，內政部長徐國勇今受訪時說，是警方和司法單位的法律認知有落差，依法警方本就可以直接移送，警政署未來會依照司法單位解釋處理，避免不必要的紛爭。

徐國勇表示，昨天警政署有說明，是員警在法律上有認知問題，因為在刑事訴訟法中，警察機關本來就可以直接移送。

徐國勇指出，警政署的認知和司法機關有法律解釋上的差距，警方也只能尊重法院裁定，畢竟法院是獨立行使職權，未來警政署會依照司法單位解釋來處理。至於警方是否會提抗告？徐國勇說，會由北市警局自行做專業判斷。

林為洲昨日說，對於民眾提告，法院原本就不會直接傳喚被告問筆錄，但台北市中正一分局員警明知應傳喚被告說明卻不作為，「官大不敢辦」就假裝完成程序直接函送，技術干擾民眾提告，讓人更難相信警察不會包庇權貴，傷害了警方執法公信力。

徐國勇 蘇貞昌 林為洲

延伸閱讀

未傳訊蘇貞昌提告失利 林為洲：警方揣摩上意技術干擾

辦蘇揆造謠案遭裁定不受理 北市警：尊重見解精進作為

【重磅快評】蘇貞昌造謠裁定不受理 原來有跡可循？

蘇貞昌國會造謠小警察不敢查 違法「甩鍋」丟給法官辦

相關新聞

復出參選桃園、台北？韓國瑜：無稽之談、別有居心

高雄市前市長韓國瑜上午接受「千秋萬事」專訪，談及下一步與是否參選桃園、台北，韓表示不會宣布下一步，參選傳言也都是無稽之談...

吳釗燮：柯文哲曾答應與民進黨合作 選上卻修理民進黨

外交部長吳釗燮今天說，常常不知道台北市長柯文哲在講什麼，柯文哲曾答應要與民進黨合作，選上後卻修理民進黨。

中央社宅北市開工柯P缺席 花敬群：中央地方配合非常好

住都中心今舉辦萬華安居社宅開工典禮，總統蔡英文出席動土儀式，北市府則由副市長彭振聲代表，未見市長柯文哲身影。外界質疑柯對...

警未傳訊蘇貞昌刻意護航？ 徐國勇：是法律認知有落差

行政院長蘇貞昌去年在立院答詢稱屏東信功肉品支持政府萊豬政策，遭國民黨立委林為洲提告涉違反社維法，台北地院前天以警方未傳訊...

軍公教調薪4％ 大學兼任師仍無法擺脫免洗筷命運？

大學兼任教師長期被壓榨，私立大學兼任教師鐘點費更將邁入第29年未調整。去年5月，知名導演易智言在臉書發表文章砲轟大學兼任老師時薪太少，根據教育部資料，大學兼任講師至教授職等時薪最低695，最高955元，扣除交通費、備課等時間後，時薪比基本工資還少。然而，明年1月起軍公教調薪4％，卻仍沒私立大學兼任教師的份。...

福島五縣市食品若進口 衛福部：依法標示都府縣產地

立法院經濟委員會今（23）日進行「開放日本核災區食品對我國加入CPTPP之影響與因應之策」專案報告。國民黨立委謝衣鳳質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。