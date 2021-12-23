任內少6國 藍委稱吳釗燮斷交部長「中華民國罪人」

尼加拉瓜10日與我斷交，蔡政府任內已斷交8國，其中6國是在外交部長吳釗燮任內。國民黨立委陳以信今天稱吳釗燮是「中華民國罪人」，「真的要自殺謝罪，以謝國人」；吳釗燮說，他無法接受這種說法，他做得好不好由國人衡量。

立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮、駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢，但謝長廷請假不列席。

陳以信質詢，指吳釗燮任內斷交國的數量已是歷任部長內第一名，並問吳如何負責？吳釗燮表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉是個威權政府，在選舉期間抓了所有反對黨人士，我方對奧蒂嘉政府處理方式並不以為然，「而且也私底下勸說他」。

吳釗燮並透露，奧蒂嘉政府希望選後我方能公開恭賀，但我方沒有；吳釗燮稱，尼加拉瓜與我斷交，是它這個不民主的國家決定要與中國大陸、俄羅斯「抱團取暖」。

陳以信問，如何保證能維護與宏都拉斯、巴拉圭等友邦的外交關係？吳釗燮說，保證會非常賣力；陳以信再問，若再斷交，會不會下台？吳釗燮還是回，「我保證我會非常賣力」。

陳以信說吳釗燮現在變「斷交部長」，是「中華民國的罪人」，吳釗燮說，「這句話我沒辦法接受」。

陳以信接著說，「你不用接受，這就是你的歷史定位。」

「你真的要自殺謝罪，以謝國人。」陳以信說，大家希望邦交穩固，吳釗燮打了這麼多敗仗，真的對不起國人。

吳釗燮則問，台灣跟美國關係有所提升，難道不算？台灣與歐洲關係也不算嗎？陳以信說，這些實質關係有其限度，也不能替代邦交關係，最後並對吳釗燮說，「你今天回去好好反省」。

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