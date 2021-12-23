四度選黨團總召劍指民進黨 林為洲：謀略、戰術我還行

立法院國民黨團總召28日改選，黨前副秘書長、立委林為洲上午正式宣布回鍋再戰，將第四度參選總召、第二度在總召選舉與立委曾銘宗對決。林表示，在立法院文攻武鬥要有創意與多層次的謀略、戰術，否則很難得分，「這方面我還行」。

林為洲說，立法院天天有議題，作為在野黨黨團總召要能發揮黨籍立委的腦力與專業，在每個議題得分，凸顯執政包袱凸顯，制止政府不當行為，或讓人民了解；國民黨團戰力與得分，就是國民黨的得分。

對於現任黨團總召費鴻泰的表現，林為洲表示，每個人都有每個人各自風格，費的表現留給大家去評分，但若他下屆能當選，「當然有信心做的更好」，「決定再選是希望黨團戰力再優化」。

林為洲說，身為少數在野黨，監督鴨霸的多數執政黨要有很多策略、創意與想法，要熟悉議事攻防，也要了解民進黨、民進黨團總召柯建銘的議事攻防想法與目標，不能太被預期接下來要做的事情，才能在不對稱戰爭中造成突襲效果、得分。

自2019年起，林為洲連續3年半內4度參選國民黨團總召，分別對上曾銘宗、鄭麗文、費鴻泰，這次再對上曾銘宗。但2019年首度參選，與去年底角逐連任，均由2019年卸任黨團總召、2020年任黨主席的江啟臣勸退、禮讓對手。

林為洲上午受訪表示，去年底爭取連任時，當時黨主席江啟臣希望黨團合諧，協調後他就退下來，這次就來試看看競爭之後讓黨團和諧團結的可能，也讓之後年輕的立委也可以以這樣的公開競選模式接手參選。

林為洲上午表示，再戰黨團總召選舉，是希望提升黨團戰力，讓國民黨加分，2020擔任總召有一些心得，但還有很多事情沒有完成，希望2022繼續完成。

對於明年地方九合一選舉，林為洲說，立院黨團總召要讓黨在2022縣市長選舉能得到有力支援，而最有效助選就是在立院滿足各地方需求，讓地方首長能充分發揮治理能力，得到民眾支持。

林為洲表示，過去黨團與縣市政府關係鬆散，幾乎僅制式聯繫，未來將加強與縣市政府合作，尤其是國民黨執政縣市；要讓國民黨從黨中央黨團與縣市首長能有機整合，成為有效戰力，黨團扮演關鍵角色。