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台獨盟等社團發起挺林昶佐活動 范雲現身支持

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
台獨盟上午在立法院外舉行記者會，表達支持無黨籍的林昶佐（中）繼續擔任立法委員，立委范雲（右）也現身支持。記者許正宏／攝影
台獨盟上午在立法院外舉行記者會，表達支持無黨籍的林昶佐（中）繼續擔任立法委員，立委范雲（右）也現身支持。記者許正宏／攝影

台灣獨立聯盟上午在立法院外舉行記者會，表達支持無黨籍的林昶佐繼續擔任立法委員，痛批報復性罷免造成民主災難，呼籲中正、萬華區的選民1月9日投下不同意票，讓林昶佐續任立委，繼續為中正、萬華區的選民服務。

【中央社／台北23日電】

台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，多個本土社團今天在立法院群賢樓前高喊「罷免不同意、留下好立委」；林昶佐到場感謝相挺，他說，會努力守住這一席。

台灣獨立建國聯盟、台灣二二八關懷總會、台北市二二八和平公義協會、台灣基督長老教會、台灣制憲基金會等多個本土社團上午在立法院群賢樓前召開記者會，力挺林昶佐。

發起這場活動的台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，林昶佐是既本土又國際、拚主權顧人權的優秀立委，呼籲萬華、中正區的選民，留下林昶佐。

林昶佐到場感謝本土社團相挺。他說，過去還沒擔任立委時就與大家站在一起，共同為理想發聲、推進，為台灣這塊土地一起努力打拚；擔任立委後，一直在立法院外交及國防委員會，致力推動台灣在國際間更受尊重、認同、肯定，以及促進轉型正義，讓受難者和受難者家屬可以得到真相與公義。

林昶佐說，會在立法院推動從政的理想，也相信這些理念可以延續下去，他會努力守住這一席。

台獨盟上午在立法院外舉行記者會，表達支持無黨籍的林昶佐（前右五）繼續擔任立法委員，痛批報復性罷免造成民主災難，呼籲中正、萬華區的選民１月９日投下不同意票，讓林昶佐續任立委。記者許正宏／攝影
台獨盟上午在立法院外舉行記者會，表達支持無黨籍的林昶佐（前右五）繼續擔任立法委員，痛批報復性罷免造成民主災難，呼籲中正、萬華區的選民１月９日投下不同意票，讓林昶佐續任立委。記者許正宏／攝影

林昶佐 罷免

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