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總預算爭議延燒朝野今協商 民進黨團：抱持開放態度

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（左前）與國民黨團總召費鴻泰（右前）交換意見。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘（左前）與國民黨團總召費鴻泰（右前）交換意見。本報資料照片

民進黨立法院黨團將中央政府總預算從委員會抽出逕付二讀，引發在野黨批評，立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，民進黨立法院黨團指出，「保持開放態度處理」，若認為在委員會審查較好，可以提出可行性方案，例如延會、縮短協商冷凍期等，看要如何處理，只要不違反預算法即可。

民進黨團幹事長劉世芳指出，12月底是法定會期，把中央政府總預算抽出逕付二讀不是不審預算，只是沒在委員會審查，若有委員認為比較好的審查 要在委員會，下午的時候可把可行性方案提出來，例如延會、朝野冷凍期縮短等處理，應該都有討論空間，只要合乎預算法上規範，保持開放態度。

書記長蔡適應說，一個關鍵問題要思考，國民黨負責預算，即便委員會加開還是不審的話，該怎麼辦？開到一月底還是不審，排專報、排考察 ，這時作為執政黨，就要運用議事程序，設法讓預算逕付二讀、三讀。

民進黨 立法院 蔡適應

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