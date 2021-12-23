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將投入明年地方選舉？ 王美花9個字回應

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
至於是否投入地方選舉，王美花說，她目前沒有想到這問題，經濟部是一個非常忙碌的工作，「不要再派工作給我啦」。記者彭宣雅／攝影
至於是否投入地方選舉，王美花說，她目前沒有想到這問題，經濟部是一個非常忙碌的工作，「不要再派工作給我啦」。記者彭宣雅／攝影

四大公投全數過關，外傳經濟部長王美花下一步將投入地方選舉，王美花今天表示，她目前完全沒有想這個問題，公投之後她有非常多業務，經濟部本來就是一個非常忙碌的工作，「不要再派工作給我啦」。

立法院經濟委員會邀請農委會、經濟部、衛福部就「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告，並備質詢。

媒體問到投資台灣三大方案，王美花說，投資台灣三大方案確定會再延續三年，相關方案的細節大致上會有一些小修正，那沒有太大的修正，也會把減碳的部分放進來。這次謝謝國發會國發基金支持，讓台商這陣子以來有非常多投資案件回來；業界也反映，確實還會再持續加碼投資台灣，一定都會變成相關的優惠，大體上的維持原來大的方向。

王美花表示，「減碳是必要條件」，我們在審的計劃裡面，一定會看它相關的措施，減碳的措施有好幾種選項，院會後，記者會會跟大家詳細說明。

至於是否投入地方選舉，王美花說，她目前沒有想到這問題，經濟部是一個非常忙碌的工作，「不要再派工作給我啦」。

王美花

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