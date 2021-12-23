開放福島食品進口？ 陳吉仲：日本是CPTPP重要貿易國家

公投全面過關後，緊接著就是開放日本福島食品議題發燒；農委會主委陳吉仲表示，目前僅中國大陸及台灣禁止日本核災食品進口，日本是我農產品出口重要國家，為了加入CPTPP，須遵守國際防檢疫規範，有助於提高我農產品外銷量質。

立法院經濟委員會邀請農委會、經濟部、衛福部就「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告，並備質詢。

經濟部長王美花表示，日本核災區食品進口，一直是日本非常關切的議題，但目前跨部會之間還沒有討論；她說，日本是CPTPP非常重要的主要國家；日本會在我們加入CPTPP在跟日方諮商時，一定會被日方提出來討論。

陳吉仲說，我國要遵循國際規範準則，針對農業部門，有利基也有挑戰；他說，我國農產品出口到CPTPP會員國占32.1%，其中出口到日本占15.5%；從CPTPP國家進口占26.7%，日本占5.5%，不論進出口，日本都是重要國家。

他表示，我國農產品賣到日本毛豆要課6%關稅，香蕉20%至25%，鮪魚15%至18%，加入CPTPP關稅產品，若能按照CPTPP會員國最後有96%自由化，我國能有4%農產品可以保護住，守住敏感性品項，其他部分，會大幅度出口。

陳吉仲說，CPTPP會員國都已經解除對日本食品的管制措施，來自日本包括幼鰻、肥料、高接梨、寵物飼料都已經開放，目前為止無造成影響；目前為止，沒有來自福島五縣內的寵物食品進口台灣，以肥料為例，來自千葉縣、福島縣，即使開放了也沒有進來，包括各項漁產品監測，我秋刀魚捕獲區域接近日本海域，每年檢測超過2000多件，沒有檢出不合格。