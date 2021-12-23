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韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

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韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？韓國瑜：年輕人自己做主

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜今天接受主持人王淺秋廣播節目專訪，談到近來熱門時事議題，被問到如果女兒韓冰遇到像林秉樞、王力宏這樣的男友怎麼辦？過去被稱為「國民岳父」的韓說，現在年輕人在思想上都是自己當家做主，身為長輩他只能給建議，讓她做最後的判斷。

韓說，聽到這個問題他嚇一跳，感到錯愕，要看是陸陸續續發現，還是剎那間突然發現，如果是前者就踩剎車，但後者就嚴重了，表示這女孩腦袋被雷打到了。他身為長輩只能提供一些建議，讓她做最後的判斷和決定，現在年輕人思想上都是當家作主，覺得老一輩已經不符合潮流。

對於韓國瑜明年1月2日要在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書發表會，請書中主角蒞臨現場，希望能把更多愛傳出去；韓說，很多人對未來失去信心以後，這份正能量很重要。而當天有抽獎活動，王笑說是韓冰照片一張嗎？韓也開玩笑說：「韓冰的照片網路上都有」。

王淺秋也詢問韓國瑜妻子李佳芬最近好嗎？韓說，「丈夫丈夫，不要超過一丈之外都是她的夫」。他也說，自己搭了政治雲霄飛車3年，這強度太強、坡度太大，不是每個人都能承受，不過他見山就是山，見水就是水。

韓國瑜 韓冰 王淺秋

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