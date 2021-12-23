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未准假謝長廷仍缺席立院報告 吳釗燮：臨時通知行程難更動

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

立法院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢，但謝長廷請假不列席。外交部長吳釗燮今解釋，因立法院臨時通知，謝長廷有些行程無法更動。

吳釗燮說，謝長廷因公請假回國，一切依照規定請假，還沒和他見面；至於謝長廷請假到何時，吳釗燮僅說，他可能過一陣子才回到日本，請假事由都依照公務，涉及到公務，有些機密在此不方便回答。

吳釗燮今在立院受訪，被媒體問到「開放日本核食就能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）嗎？」吳釗燮回說，「我再說明一次，核食的概念很不好」。

吳釗燮說，有關於日本福島地區的食品進口問題，政府對食安把關非常嚴格，任何有遭受到核輻射污染的食品統統不能進來，所以進來的都不能叫核食。

吳釗燮表示，無論行政院長或總統府都已經一再說明，會照顧國人食安，請大家放心，會依照國際標準，依科學證據；關於日本食品進口的問題，台灣跟日本之間都一直在接觸，但還沒正式談，所以這件事情也沒有時間表。

至於立陶宛遭中國大陸外交施壓、經貿懲罰，吳釗燮說，針對立陶宛被中方制裁的貿易項目，台灣盡可能來協助，讓立陶宛的政府與人民了解台灣是可靠的朋友。

吳釗燮 日本 謝長廷

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