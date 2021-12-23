復出參選桃園、台北？韓國瑜：無稽之談、別有居心

高雄市前市長韓國瑜上午接受「千秋萬事」專訪，談及下一步與是否參選桃園、台北，韓表示不會宣布下一步，參選傳言也都是無稽之談，別有居心。他依然關心國事，但不在其位，不謀其政，他也呼籲政府不要亂搞，民間自己會打通任督二脈。有機會為台灣做事（公益），他當仁不讓。

韓國瑜表示，國事家事天下事，不在其位不謀其政，話太多可能又有人討厭，會陷入情境兩難，但這個關心是存在的，雖然前陣子人在國外但還是關心這塊土地。主持人王淺秋詢問間諜案王立強等事已被澄清，韓說，個人事小，台灣事大，他還是非常關心。

韓說，台灣有烏雲、彩雲兩朵雲，目前台灣很多人感覺烏雲密布，擔心前途問題和現況。自他卸下高雄市長後，過去這一年多很多朋友跟他商量不能就這樣靜下來，台灣處處充滿關心弱勢、充滿著愛，未來這股力量也會讓台灣綻放出彩雲，否極泰來。

對於大家關心他是否會宣布下一步？韓國瑜表示，他不會宣布下一步是什麼，而他怎麼做肯定比不上佛光山、慈濟，只能盡一點小小力量，很多弱勢者有很多不同心態，讓他最酸最痛的是想要讀書卻無法讀書，所以他很重視下一代的教育，台灣的機會只有人才、人才、還是人才。

主持人王淺秋詢問韓，許多政論節目猜他會選台北、桃園，韓國瑜則強調這是無稽之談，很多節目做這些都是別有居心。對於這一年來進行「韓先生來敲門」公益事務，他表示有機會來幫老百姓做事情，他當仁不讓。

王淺秋說，有人覺得韓國瑜氣色變得很好，韓則幽默回應：「感覺是不是又像一尊佛了，頭髮有少了」。韓國瑜說，台灣現在情況是很不好的，中美博弈之間，台灣要找到光明是智慧，帶著大家往前衝這是勇氣

韓國瑜說，他的心性是很堅強的，一個政治人物內心是以民為本，還是以己為本，出發點為老百姓，不要有其他的想法，就會豁然開朗。當年前主席連戰問他為什麼不想繼續做立委，他說自己找不到方向，所以就離開了，他看人生的心是豁達、坦然的，他個人不會憂愁，憂愁的是國家和人民。

韓國瑜表示，台灣有橄欖、狗骨頭、鏈球三種形狀，尤其是狗骨頭、鏈球一直在變化，大家好像不是支持台獨就是支持統一，中間最厚重、安穩這塊逐漸薄掉，讓華僑感覺得他們熱愛的中華民國離他們越來越遠，他強調自己始終支持中華民國派、中華民國粉，「什麼韓粉我不相信」。

韓國瑜說，有人把他想得很複雜，他認為想太多了，從政他只給8個字：「複雜的腦、單純的心」，反過來就完蛋了，各種誘惑全部掉進去。他說明，複雜的腦要面臨各種挑戰、解決問題，單純的心要維持清爽，從政如果能掌握到這個要點，不但能利人也能利己。