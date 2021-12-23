反罷免！搭綠順風車公投宣講、與英同台 林昶佐狂拉好感度

四大公投結束，緊接著登場的是明年1月9日台北市中正、萬華區立委林昶佐罷免案投票。林昶佐近日臉書頻頻發文尋求鄉親力挺，而民進黨立委羅致政接受媒體訪問時提及，林昶佐罷免案能否通過，關鍵在於國民黨要不要傾黨之力動員，面對藍軍的攻勢，林昶佐近幾個月的行事作風也從低調改為積極應戰，同時更勤跑地方，修補與基層的關係，努力於臉書社群經營，希望陸戰、網路戰能夠一把抓，爭取反罷免機會。

環南遭嗆後轉低調網路聲量「躺平」！林昶佐近期勤跑基層拚反罷免

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/07/01~2021/12/21）調查統計，林昶佐近半年的網路聲量高峰就是「環南市場遭嗆事件」，當日討論度達到15萬5184筆，在事件之後，林昶佐態度轉趨低調，較少躍上新聞版面，而是透過臉書公布拜訪哪些地方、走訪哪些單位等等，從7月中旬到10月初，3個多月時間林昶佐的網路聲量幾乎「躺平」，直至陳柏惟罷免案通過之後，林昶佐逐漸開始發聲，表示「反惡罷，會正面迎戰」，帶來3萬多筆聲量。11月之後，林昶佐積極跑行程，更頻繁幫忙民進黨公投宣講站台，對此，林飛帆表示「林昶佐是很重要的戰友」，而林昶佐受訪時更公開表態，自己從來都沒排斥加入民進黨，似乎想要「小綠結合大綠」，獲得更多綠營民眾的支持，避免被罷免成功。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

環南市場遭嗆後重挫！林昶佐近期網路好感度提升4成以上

進一步從網路好感度觀察分析，環南市場遭嗆事件爆發之後3個月，林昶佐的負面情緒討論筆數相當高，超過18萬筆，正面情緒聲量僅7萬多筆，網路好感度比值0.38。10月起至12月中下旬，林昶佐抓緊時機搭上綠營的「順風車」，11月跟著總統蔡英文一起出席青山宮活動，光是貼出和蔡英文一起扶轎照片，就獲得1萬5千多個讚，底下留言更是刷一片「加油」。接著林昶佐順勢跟民進黨一起進行公投宣講，積極爭取在綠營場子的曝光機會，除了幫忙喊出四個不同意之外，同時拉抬自己的聲勢，從臉書粉專的照片、貼文不難看出11月到12月，林昶佐行程馬不停蹄，努力刷出好感度。而這招有奏效嗎？從近3個月網路好感度來看，與華南事件時期相比，負面聲量減少得相當多，網路好感度比值提升至0.58，整整比環南市場時期增加4成以上。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

公投宣講、勤跑地方修補關係、與英同台！林昶佐臉書漲粉2萬多

值得關注的是，透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》（2021/06/01~2021/12/21）觀察，林昶佐在環南事件沉寂了幾個月之後，但近期積極在臉書上發聲、貼文、直播，透過社群與支持者互動，民眾若想知道林昶佐一整天跑了哪些行程、做了哪些事，看他的臉書粉專即可明瞭，不僅自己努力創造場子造聲勢，也積極和其他大綠、小綠政治人物一起同框增加討論度，因此，7月2日被自治會長嗆聲當時，當時的臉書點讚粉絲數32萬7千多人，到了11月底之後，數量明顯開始增加，截至12月21日粉絲點讚數成長到35萬以上，短短幾個月粉絲點讚數增加了2萬8千多個讚，「漲粉」功力驚人。

image source:FANSDO粉絲行為追蹤器

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月01日至2021年12月21日。