全台跨縣市求學、就業通勤比例最高！ 為什麼基隆人會這麼可憐？ 資深市民一針見血點破核心問題

基隆的進步還有一大段路

基隆依山傍海，多水多山，多數區域為丘陵地，是台灣最北端的城市，雖然很接近首善之都，也在雙北一日生活圈範圍內，但幾十年來，基隆城卻由繁華走向沒落，直到這幾年才慢慢找回自己的城市定位，市民認同基隆的程度也有所提升。我感謝林右昌市長對基隆所做的努力和貢獻，但是相較於許多台灣的其他縣市，基隆這些年來的進步仍是緩慢的。

我在基隆出生，從小到大，除了出國讀書、工作那幾年，我的生活主場景一直都在基隆，結婚生子之後，一家人也在基隆生活。即使我天天出外工作打拚，台北基隆兩頭跑是家常便飯，但只有基隆才是我的家，是我最掛念的地方。

每個基隆人心中的疑問

身為資深的基隆市民，我不時會思考像基隆這樣一個獨特又有無限潛力的城市，如何才能有更好的發展與未來？隨著時間的挪移，基隆又該如何前進？可以往哪裡去？基隆有著什麼樣的獨一無二的優勢與特質？又有著什麼樣無可避免的劣勢或不足⋯⋯？我相信這是每一個基隆人都想問的問題，至於答案，我也還在摸索中。

基隆也是女兒小愛生活、上學、成長的所在，和我一樣，基隆也是小愛的故鄉。身為父親，我一心想給小愛一個更好的未來，但究竟什麼才是「更好的未來」，在陪伴小愛長大的過程中，有些答案已經浮現，但也有些答案還需要時間的淬鍊，唯一確定的是，小愛的未來，將奠基於這個城市的現在！

如何在基隆安頓不需遠行？

有人問我，我心目中理想的基隆，應該是一個什麼樣的城市藍圖？美麗的市容、便利的交通、多元的文化、國際化的發展⋯⋯。是的，這些都是我身為基隆市民，希望基隆能夠發展前進的方向，但在這些目標之外，現階段我認為最根本的一件事，是基隆應該要成為一個能夠讓市民安身立命、成家立業，不需遠行他求，就足以支撐市民在地好好生活，謀生就業的城市。

（本文出自《為愛重生》，未經同意禁止轉載。) 不同的城市，有其不同的歷史、文化、風情、特質、屬性⋯⋯等各種條件，一個市長如何才不辜負選民的託付，將有限的各項資源，做最好的分配運用，打造規劃這個城市在當下、未來數年，甚至更久更久以後的樣貌與發展，對一個城市的發展，有著關鍵性影響。

一直以來，基隆市都只被視為一個有港口的小山城，缺乏前瞻性的視野與永續發展的思維，因為缺乏足夠的資源挹注，使得基隆市民為了生活只能不斷的離開這裡，然後又不斷再回到這個有山有海的小城。

全台跨縣市通勤比例最高

相較於基隆人，台北人有很多令基隆人豔羨的優勢和條件，最明顯的例子，就是絕大多數的台北人，可以不必像許多基隆人一樣，每天上班、上課都要在縣市之間移動。有很大比例的基隆人，每天都要花幾小時在通勤上，早上出門到台北市或新北市工作、讀書，辛苦了一整天，好不容易下班、下課後，還要舟車勞頓、風塵僕僕的再趕回基隆，才能放鬆休息。

基隆人當然也想像台北人一樣，在住家附近就業或就學。只是這個許多對台北人來說理所當然、天經地義的事，對基隆人卻是遙遙無期的夢想。

追根究柢，基隆最核心的問題還是就業困難、工作機會不足。根據統計，基隆市約有四成五的人必須通勤到台北就業或求學，是全台灣跨縣市通勤比例最高的縣市。居民每天花這麼多時間移動，不但浪費時間，大量的廢氣排放，也帶來汙染，造成生活品質下滑。

如果真的要讓基隆改頭換面，那麼當務之急，就是要創造在地就業機會，降低市民跨縣市通勤的交通需求，讓居民可以真正「生活」在基隆，這個城市才會真正有活力、有未來，市民才能在這裡安居樂業，落地生根，成為名副其實的基隆子弟。

（本文出自《為愛重生》，作者：謝國樑）