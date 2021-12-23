修憲委員會開會 李貴敏：民進黨推修憲不過找議題吵架

立法院修憲委員會今天將召開召委會議，決定後續討論議題分類與五位召委分工。國民黨籍召委李貴敏開砲質疑，民進黨執政以來屢屢違憲違法，現在甚至沒收立法權，愛怎麼樣就怎麼樣，還要修憲法幹嘛？

李貴敏舉例，不論是民進黨主張的三權分立，還是國民黨主張的五權分立，其中都有象徵最高民意的立法權，但民進黨周二強行將明年度中央政府總預算案逕付二讀，強行沒收立法院對預算的審查權，違憲在先，還有必要修憲？

民進黨目標明年3月底前將修憲案完成立法院審查，力拚明年底與地方九合一選舉合併複決。李貴敏說，依照正常來講可能性不高，但以民進黨現在如此胡作非為情況來說，什麼意外都可能發生，「民進黨不夠誠信」。

至於今天召委會議，理論上僅會決定後續委員會討論議題的分類，以及五位召委分工。李貴敏也坦言，現在也難保民進黨不會脫軌演出。李也批評，若民進黨還是不按憲法做事，推動修憲也不過就是找議題吵架，意義何在？

李貴敏表示，民主國家的可貴在於，即便彼此之間有不同意見，但大家都遵循共同的典章規範、制度在走，老百姓與政府公職可以預測下一步發展的遊戲規則為何，但今天民進黨卻是帶頭違憲違法，未來又能怎麼要求老百姓守法？