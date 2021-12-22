食安會報 蘇揆：安全持續把關 經貿走出國際

行政院長蘇貞昌今主持「行政院食品安全會報」時表示，上周公投結果出爐，反萊豬案不同意票大於同意票，代表國人對政府這一年來，在萊豬開放進口後所做的食安把關措施深具信心。政府確實做到「清楚標示，萊豬沒來，有萊必追」，一方面依科學證據，接軌國際標準，讓台灣經貿走進國際；另方面持續為國人安全、健康嚴格把關，並為提升國內養豬產業轉型升級，繼續努力。

此次食安會議是今年度第4次召開，採視訊方式邀請外聘委員參與。蘇貞昌表示，國人相當重視食品安全，目前食品品項已愈來愈豐富多元，所面臨的食品安全問題也帶來愈來愈多挑戰，期許相關部會善用科技工具，找出好方法，提升政府執法效率，並杜絕不法，以保護國人健康安全。

會中，由衛福部報告「食品輸入查驗申報電子化及風險核判智慧化之推動成效」，以及農委會報告「標章及溯源農產品之進度及精進作為」。

蘇揆聽取報告後表示，台灣面積雖小，卻擁有極高的農民水準，目前國內農產品產銷履歷制度已達高標準，希望再努力找出方法及加強管理面，藉此更加精進。

蘇揆說，政府已陸續推動農業保險、國產食材「三章一Q」制度及建置農產品冷鏈系統，並從生產端到消費端、從產地到餐桌等研擬一系列措施與獎勵方法，請相關部會透過建立制度、提供獎勵誘因，以及藉由農會系統向農民說明推廣等方式，讓上述措施能夠徹底落實到位，並將此列為農會的考核與獎勵事項。此外，也請參考各位委員的意見及借鏡國外經驗，讓相關制度貫徹執行、做得更好，進而增加農民競爭力，並讓國人與消費者吃得安心。

蘇貞昌提到，每當農產品源頭發生問題時，居於市場末端的食品業者往往深受其害，並遭致消費者客訴，政府應善盡把關責任，同時也請相關食品業者與政府共同合作，讓損害降至最低。

蘇貞昌表示，政府須建立制度，透過鼓勵、補助、說明、教育及考評等方式，落實食品安全管理，切勿讓不肖分子有機可趁，藉由混充商品賺取暴利。此外，也要整合衛福部與農委會等不同部會的標準與檢驗方法，並更新及採用最精準數據，以建立權威。

農委會報告指出，自明年1月1日起，將正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，每顆洗選蛋均具完整生產業者資訊，可供消費者辨識雞蛋身分識別與查詢，蘇貞昌指出，我國推動農產品標章及溯源制度已具成效，例如日產量2400萬顆的國產雞蛋，在市售散裝雞蛋黏貼溯源標籤部分，覆蓋率更達100%，並清楚標示生產日期，這並非每個國家都能做到，是台灣值得驕傲的成績，也保護國人健康。