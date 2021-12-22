獨／百萬募款額太高 民眾黨一半中央委員交不出恐遭拔

民眾黨今年選出15名中央委員，作為黨內最高決策群，除6名指定中央委員外，其餘9人為黨代表票選產生，1年須負擔100萬元的募款責任額，但隨年底將至，目前僅有2人達標，黨中央也宣布，若超過繳交期限，隔天自動暫停職務。有中央委員不滿表示，中央委員沒有任何實質權力，只是被叫來開會，卻要負擔龐大募款額，「不如不要當」。

民眾黨15名中央委員中，除了台北市長、黨主席柯文哲及5名不分區立委為指定中央委員，其餘9人在今年1月黨代表大會中票選產生，包括江和樹、孫正華、林富男、蔡炳坤、楊博宇、劉瑋、吳達偉、龔勤文、陳思宇；候補5席為陳安淇、李思慧、陳宥丞、張柏崧、馮啟彥。

依民眾黨財務管理辦法，票選中央委員每年募款責任額為100萬元，直轄市長150萬元、不分區立委60萬元，但據民眾黨人士透露，雖然距離年底的募款期限只剩不到10天，目前票選的中央委員中，只有蔡炳坤及林富男達標，有黨代表因此發難，要求黨中央處置。

某黨代表更在群組中直言，「位子爭到了、權名到手了，這責任額真的會如實上繳？」民眾黨機要主任陳鶴齡因此出面表示，今年12月31日結束前仍未繳交者，隔日零時起自動暫停其職務，並送中評會議處，放棄者將依序遞補。

不過，有民眾黨中央委員不滿地指出，募款責任額為上屆中央委員所定，但上屆中央委員卻不用繳，且一年100萬元的額度過高，以藍綠兩黨而言，縣市長等級才要這麼多，而擔任不分區立委的中央委員則只要交60萬元，相當不公平。

另有中央委員表示，中央委員每個月只是去開一次會，用途為追認黨政會議的內容，「根本是橡皮圖章，權力與義務不對等，即便被拔掉中央委員也無所謂，就連遞補人選恐怕都沒意願」。

據悉，柯文哲及5名不分區立委募款情況皆無太大問題，都可在年底前上繳，但目前沒交的中央委員已有一定默契，「就是不交，看黨中央要怎麼處理」，並希望黨中央修改辦法。