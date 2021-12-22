未傳訊蘇貞昌提告失利 林為洲：警方揣摩上意技術干擾

行政院長蘇貞昌去年在立院答詢稱屏東信功肉品支持政府萊豬政策，遭國民黨立委林為洲提告涉違反社維法。台北地院昨以警方未傳訊蘇，逾期移送，裁定不受理。林今天批評，警方是技術性干擾提告。

林為洲表示，全案後續該如何處理，將與律師及黨團研商後決定，對於警方涉及瀆職部分也不排除另外提告。

林為洲指出，對於民眾提告，法院原本就不會直接傳喚被告問筆錄，但台北市中正一分局員警明知應傳喚被報說明卻不作為，「官大不敢辦」就假裝完成程序直接函送，已可預期台北地院的裁定做法，根本是技術干擾民眾提告。

林為洲認為，中正一分局「揣摩上意」的做法侵害人民訴訟權利，也讓民眾更難以相信警察不會包庇權貴，傷害員警執法公信力。

國民黨團書記長陳玉珍表示，王子犯法與庶民同罪，更何況行政院長也沒有刑事豁免權；可以想像基層員警忌憚被告是自己上司就不敢約談，但也可以透過移樽就教方式完成法定程序，維持法治。

陳玉珍認為，全案的發展已經是三輸局面，員警失去執法公信力，原告承擔不起訴的不利益結果，被告蘇貞昌也可能因為員警揣摩上意、屈意奉承而不敢約談，而被陷入不義，對中華民國的民主又造成傷害。