颱風雷伊重創菲律賓 我捐贈50萬美元協助賑災

菲律賓16日遭遇超級颱風雷伊侵襲，造成嚴重損傷，外交部今表示，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。

外交部指出，此次風災重創菲律賓，我國政府與人民將與菲國站在一起，期待對協助重建受創家園盡一份心力；我方誠摯期盼，菲律賓早日度過難關，未來台菲在現有基礎上持續深化合作，增進兩國人民福祉。

外交部說，為賑濟菲律賓災民，協助菲國政府儘速進行災後重建，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災；外交部長吳釗燮今下午主持捐贈儀式，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

外交部表示，吳釗燮在捐贈儀式中向菲律賓政府及遭逢風災的人民表達誠摯慰問與關懷，並指出，台灣人民對菲律賓遭逢風災感同身受，因此第一時間伸出援手，期盼菲律賓中南部受災地區早日重建，當地人民儘速恢復正常生活。費南德代表菲律賓政府感謝我國政府與人民迅速慷慨捐輸，並強調，菲國政府將妥為運用台灣的善款，在最短的時間內將所需資源分配給災區民眾。

雷伊導致菲國中部及南部地區嚴重水患與土石流，截至本月21日，至少造成375人死亡；菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已於21日宣布未獅耶（Visayas）及民答那峨（Mindanao）6大區域為重災狀態。