立院邀報告公投後台日台美關係 謝長廷擬請假

立法院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷明報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備質詢，但據了解，謝長廷請假不列席。

外交部提供給立院的書面報告指出，公投結果向世界展現台灣積極走向國際的決心；我國依據科學及國際標準開放豬肉產品進口政策，可為台美經貿關係注入動能。

台美經濟層面，報告寫道，拜登政府提出新的「印太經濟架構」及「重建更好世界」 等經貿倡議，為深化台美經貿關係提供重要契機；外交部會持續與行政院經貿談判辦公室、經濟部等相關部會共同努力，穩健增進與美方的雙邊及多邊經貿合作關係，包括以台美雙邊貿易協定（BTA）的長期目標累積動能，並積極尋求參與區域經濟整合。

至於台日經貿投資關係，外交部報告指出，台日目前以「堆積木」方式積極推動簽 署各項經貿協議，未來台日將持續在友好氛圍下強化各領域的合作，擴大經貿、投資、教育、文化、防災、搜救、能源及科技等實質合作關係。

此外，外交部今晚發布2021年外交成果回顧，稱雖遭遇尼加拉瓜政府片面宣布與我國終止外交關係的衝擊，但外交部堅定維護國家主權與尊嚴、爭取人民最大權益，捍衛自由民主的共享價值，在國際間持續穩健推動「踏實外交」，仍獲許多豐碩且重要外交成果。

外交部表示，預期2022年國際局勢變化仍將形成嚴峻挑戰，全球及區域安全仍充滿威脅，尤其中國政府持續輸出威權主義，進行戰狼外交與侵略性擴張，中方打壓台灣國際參與空間的力道也將更顯著，手段更惡劣；因此無論在鞏固邦交、深化與非友邦的合作關係、推動參與國際組織、甚至是民間活動等面向，我國的外交工作都將面臨更大的挑戰。