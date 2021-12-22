修憲委員會明召開第一次召委會議 各黨皆會出席

立法院修憲工程於上會期正式啟動，但今年5月舉行第一次全體委員會議選出5名召委後，至今仍未進行會議，修憲因此停滯不前。立法院議事處昨寄發通知，將於明天中午舉行修憲委員會第一次召委會議，各黨團預計皆會派人出席，將討論是否在臨時會召開修憲委員會及後續時程。

立法院修憲委員召委為民進黨團立委管碧玲、周春米、鍾佳濱，及國民黨團立委李貴敏、鄭麗文。原訂第一次召委會議在11月底進行，但因公投不斷延後，經協商，決議在明天中午舉行。

明天召委會議，理論上僅會決定後續委員會討論議題分類，以及5位召委分工。但李貴敏坦言，難保民進黨不會脫軌演出，「若民進黨還是不按憲法做事，推動修憲也不過就是找議題吵架，意義何在？」

李貴敏更批評，民進黨執政以來屢屢違憲違法，現在甚至沒收立法權，愛怎麼樣就怎麼樣，「還要修憲法幹嘛？」對於民進黨目標明年3月底前將修憲案完成立法院審查，力拚明年底與地方選舉合併複決。李貴敏則說，可能性不高，但以民進黨現在如此胡作非為情況來說，什麼意外都可能發生，「民進黨不夠誠信」。

管碧玲則表示，經民進黨團總召柯建銘協調各黨才開會，各黨都會有人前來，她希望修憲委員會趕快展開程序，例如一月臨時會陸續開會，也尊重大家想法，明天會確定時程，以利後續討論。

民眾黨立委張其祿則憂心，最近朝野氛圍很差，又冒出總預算逕付二讀事件，修憲時程不太樂觀，但他也表示，希望能趕快凝聚朝野共識，盡速推動。

時代力量立委邱顯智說，希望盡速召開修憲委員會，才能夠進入實質討論，尤其修憲門檻這麼高，趕快討論才能送出立法院，進行全民投票，「好不容易修憲有一些動能，要趕快行動」。