補選影響市長選情 鄭照新：立委是誰對盧秀燕差很大

台中市立委中二選區補選，是否影響明年台中市長選舉？政治評論員鄭照新表示「一定有影響！」未來海線立委是顏寬恒還是林靜儀，對盧秀燕差很大。另外，補選結果也可檢驗公投不同意大於同意票數，究竟是人民肯定執政黨，還是執政黨的民意基礎是虛胖不實。

鄭照新受訪指出，中二補選如果是民進黨候選人林靜儀獲勝，民進黨在台中市長選舉，不論是立委蔡其昌、何欣純或其他候選人，會更有氣勢。國民黨受挫，綠營絕對對市長盧秀燕轉守為攻，步步進逼，把選戰打到極致，讓盧秀燕陣營得經常接招、拆招，疲於應付。海線立委是顏寬恒還是有林靜儀，對盧秀燕當然差別很大。

至於林靜儀競總主委林佳龍，他分析，林更有「叫陣行情」，目前林佳龍的下一步還在觀察醞釀期，林靜儀獲勝，競總主委自然會水漲船高，要選台北或其他直轄市，甚至進軍中央更有籌碼，對戰國民黨候選人，有更多資源可用。

鄭照新表示，這場補選也檢驗公投的結果，如果國民黨輸了補選，就表示民意對執政黨沒有太多怨念，「討厭民進黨」引不起共鳴，這是國民黨危機；如果民進黨輸了補選，因到目前為止，選戰並沒有太多失分，就足以證明公投不同意票高過同意票，民進黨是虛胖，自我感覺良好。