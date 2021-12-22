【即時短評】一箭三鵰 侯友宜放大聲量炮打民進黨

新北市長侯友宜近日罕見針對縣市合併升格、能源、強行通過總預算等議題向中央開炮。由於公投剛結束，侯被黨內當成戰犯，現在大動作痛擊綠營不只能對黨內交代，還能將焦點拉回他最關注的民生、市政議題，可謂一箭三鵰。

公投四項皆無過關，國民黨主席朱立倫雖說不要找戰犯，要把戰友找回來，但仍有許多深藍人士對侯感到不滿，雜音不斷，可說是侯友宜從政後遇上最大的難關。

沒想到才時隔幾日，個性溫和的侯友宜突對中央開火，不只質疑綠營的能源政策有問題，還在縣市合併升格議題上提到國土規畫應從長計議，批評民進黨這樣做「很不好」，是把黨的利益擺在國家、人民之前；另外更針對總預算強勢逕付二讀說出重話，認為這「已經違反民主精神」。

侯友宜一反常態炮打民進黨，部分原因是他從前就很在意能源與市政議題，另一部分可能是想告訴深藍選民，「我還是和你們站在一塊，不是什麼藍皮綠骨。」

而且，中央若成功修改地制法，新北統籌款稅收恐減少100億，對本來就缺錢的新北來說，無疑是一記重擊，身為市長的侯友宜怎可能不在意。民進黨把球丟過來，侯當然要打，而且還要打得用力，不只宣示自己的立場，也能讓新北市民知道自己對他們的在意。

重啟核四公投是個是非題，侯友宜身為新北市長當然不能表態，換全台灣2300萬人來當皆是如此。不過能源政策本就不是只有「重啟核四」，侯對其它的能源議題一直都有著墨，新北在去年還成為台灣第一個簽署氣候緊急宣言的直轄市。

當公投結束，激情冷卻後，侯終於有機會闡述自己對於能源匱乏的憂心，所以郭台銘才剛說「明年台灣一定會缺電」，侯馬上呼應，表達自己對2025非核家園能否順利達成的憂心。

侯友宜是個有主見的人，他以往一直將心力放在市政上，少碰口水，這樣的風格吸引不少中間選民，民調不斷攀升，甚至超過2024最大競爭對手賴清德、鄭文燦，不過公投證明台灣現階段的選舉仍然只有藍綠，最後會出來投票的都是基本盤。侯或許在省思後，決定調整步伐，試圖在中間選民與深藍之間取得微妙的平衡。