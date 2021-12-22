台申請加入CPTPP 何美玥：市場需很大開放 台灣要克服

經濟部前部長、現總統府國策顧問何美玥今受訪指出，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），市場需做「很大的開放」，自己要克服。

日本政府11月公布令和3年秋季外國人敘勳受勳者名單，台灣共3位受勳者，其中何美玥獲「旭日重光章」，今在日本駐台代表官邸舉行授勳儀式。

何美玥會後接受本報採訪，有關日本如何支持台灣申入CPTPP，何美玥說，日本已很努力在幫助台灣，有些事可對外講，有些事可努力去做但不一定對外講，這些我方都非常感謝。

「當然台灣自己要去克服，加入CPTPP，市場要做很大的開放，這部分我們要自己去努力。」何美玥說。

至於反萊豬公投未過，是否有助解禁福島五縣食品？何美玥表示，相信這麼多年來，日本自己做了很多改善，他們的食品在很多國家銷售都沒有問題；兩三年前，台灣人對食品的擔心，是可以了解，但經過這麼多年，世界上並沒有其他人說日本食品有什麼特別的問題，這是很好的參考。

何美玥致詞時表示，台日關係真的非常緊密，友誼非常堅定，日本不僅是台灣在貿易上的重要夥伴，也是台灣學習新技術的對象，在半導體製造上，台日是供應鏈上的夥伴。

何美玥並說，現在世界局勢變化快，全球供應鏈很大幅度重整，台日應該更加強進一步合作，彼此互相協助，一起在逐漸成形的全球新供應鏈中，扮演更積極的角色。

日本駐台代表泉裕泰致詞說，期盼日台關係日益發展；現今面臨克服新冠肺炎、建構數位、綠色社會等諸多課題，為促使日台產業界集結睿智達成持續性發展，希望何美玥豐厚的經驗與學識，持續帶給雙方助力。

日本台灣交流協會指出，何美玥獲「旭日重光章」，她的主要經歷為擔任台灣日本關係協會科技交流委員會主委、台日產業合作推動辦公室（TJPO）榮譽顧問；對促進日本與台灣經濟暨科學技術領域的交流具卓越貢獻。