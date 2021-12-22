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宜蘭有可能縣市合併？ 林姿妙：中央政策由中央來決定

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天被問及，是否有與其他縣市合併的想法，她回應，「這是中央的政策，由中央來決定。」記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天被問及，是否有與其他縣市合併的想法，她回應，「這是中央的政策，由中央來決定。」記者林佳彣／攝影

新竹縣市合併議題近日備受矚目，宜蘭縣長林姿妙今天在就職3周年記者會上，被問及是否有與其他縣市合併的想法，她回應，「這是中央的政策，由中央來決定」，縣府就是拚經濟、交通、建設、老人福利、教育、環保。至於是否擔心預算因此受排擠，林姿妙相信中央有這個政策，一定會規劃好。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛補充說明，一直以來，縣府爭取將宜蘭縣納入花東地區永續發展基金，推動過程卻不順利，只要談到東部就是宜花東，提及預算又把宜蘭歸為北部，「確實有先天爭取相關預算的困難。」

林茂盛建議、呼籲中央，進行相關縣市合併同時，也要針對財政收支劃分法做出完整配套，讓沒有參與或沒有機會合併的縣市，保有其自有財源，或是中央持續挹注相關財源，使包含宜蘭在內的這些縣市，能有更好公共建設、社會福利，以繼續照顧縣民。

宜蘭 縣市合併 林姿妙

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